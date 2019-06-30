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全台15縣市大雨特報 慎防強降雨雷擊強陣風

習再簽特赦令 9類囚犯將獲自由 貪污、政治犯不在內

2019-06-30 15:06世界日報 中國新聞組／北京30日電

中國監獄。圖／中新網
中國監獄。圖／中新網
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新華社報導，為慶祝中華人民共和國成立70周年，體現依法治國理念和人道主義精神，國家主席習近平29日簽署「特赦令」，特赦高齡、曾參與對外作戰、曾為國家重大工程建設作出重大貢獻等九類正在服刑的罪犯，但涉及貪污罪、殺人等嚴重刑事罪、危害國家安全罪及參與恐怖活動等罪行的犯罪人，則不能獲得特赦。這是習近平2015年實行特赦以來，第二次「特赦令」。

根據九類特赦對象的「不得特赦」規定，有「危害國家安全犯罪」一項，其罪名包括「顛覆國家政權、推翻社會主義制度」；亦即，目前身繫牢獄中的異議人士等政治犯，無法獲得特赦。

報導稱，此次特赦是為「體現依法治國理念和人道主義精神」，根據第13屆全國人民代表大會常務委員會第11次會議的決定，對依據2019年1月1日前人民法院作出的生效判決、正在服刑的罪犯實行特赦。

符合特赦者共有九類：1.參加過中國人民抗日戰爭、中國人民解放戰爭的；2.中華人民共和國成立以後，參加過保衛國家主權、安全和領土完整對外作戰的。

3.中華人民共和國成立以後，為國家重大工程建設做過較大貢獻並獲得省部級以上「勞動模範」、「先進工作者」、「五一勞動獎章」等榮譽稱號的；4.曾是現役軍人並獲得個人一等功以上獎勵的。

5.因防衛過當或者避險過當，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；6.年滿75周歲、身體嚴重殘疾且生活不能自理的；7.犯罪的時候不滿18周歲，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的。

8.喪偶且有未成年子女或者有身體嚴重殘疾、生活不能自理的子女，確需本人撫養的女性，被判處三年以下有期徒刑或者剩餘刑期在一年以下的；9.被裁定假釋已執行1/5以上假釋考驗期的，或者被判處管制的。

報導稱，上述九類對象中，具有以下情形之一者，不得特赦：第一種情形是，二、三、四、七、八、九類屬貪汙受賄犯罪，軍人違反職責犯罪，故意殺人、強姦、搶劫、綁架、放火、爆炸、投放危險物質或者有組織的暴力性犯罪，黑社會性質的組織犯罪，販賣毒品犯罪，危害國家安全犯罪，恐怖活動犯罪的罪犯，其他有組織犯罪的主犯，累犯的。

第二種情形是，二、三、四、九類對象中剩餘刑期在十年以上的和仍處於無期徒刑、死刑緩期執行期間的；第三種情形是，曾經被特赦又因犯罪被判處刑罰的；此外，不認罪悔改的及經評估具有現實社會危險性的也不得特赦。

報導稱，依據特赦令，對2019年6月29日符合上述條件的服刑罪犯，經人民法院依法作出裁定後，予以釋放。

特赦抗日戰爭習近平

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