習近平提公平對待 川普：歡迎中國留學生

2019-06-30 15:17 世界日報 中國新聞組／北京30日電



美國總統川普。美聯社 分享 facebook 美國公共廣播新聞網指美國FBI正在約談多家美國大學，希望他們能協助FBI監視來自中國的留學生和學者。而在29日中美元首的會晤上，中國國家主席習近平向美國總統川普表示，希望美方公平對待中國留學生，保證兩國人民正常交流。川普則表示，中國有很多非常優秀的學生，他一直歡迎中國留學生來美國留學。

美國公共廣播新聞網報導說，在由60所美國研究型大學和兩所加拿大的大學所組成的「美國大學協會」中，已有至少十名成員被FBI約談。三名來自這些美國高校的管理人員稱，FBI給這些大學提供一份名單，其中包括多家來自中國的科研機構和企業，並希望這些美國大學可以制訂出一套規章制度，用於監視那些來自與中國政府有關聯的研究機構的留學生與訪問學者。

同時，這些美國高校管理人員還透露，FBI還希望這些美國大學去審查那些有中國人參與的、並可能被用於國防領域的現有研究項目，尤其是涉及理工類的項目。

報導說，自去年7月以來，在美國學習或從事科技領域研究的中國學生就開始面臨額外的審查，並直接導致他們很多人的簽證申請無法按時得到批准。

環球時報報導，實際上，自華為公司被美國商務部列入出口管制的實體名單後，一些美國院校就已經配合地不再收取華為提供的科研捐贈了。而從美國公共廣播新聞網的報導來看，在美國一些高校的負責人眼中，這才是美國政府更恰當的做法。

報導說，就在中美元首29日在日本大阪G20峰會上的會晤上，在中方提出希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流的要求後，川普表示他一直歡迎中國留學生來美國留學，還說中國有很多非常優秀的學生。