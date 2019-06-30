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18名罷飛空服員已有三人回來服勤 長榮航空證實了

北京大興國際機場主要工程完工 9月底前營運

2019-06-30 10:36聯合報 記者羅印冲╱即時報導

北京大興國際機場主要工程項目今日完工，機場將於9月30日前，投入營運。

據大陸中央電視台報導，機場主體、航空公司基地、空管航油、各項配套、及連接外圍的高速公路、高鐵等工程，都如期完工，機場方面的主要工作，將轉為「籌備營運」。

大興國際機場距離北京市中心約46公里，比現有的首都機場遠，但交通網路採用「五縱兩橫」模式，融合高鐵、城際鐵路、高速公路等多種交通配套，令旅客由市中心出發到新機場的時間，不用超過一小時，也可以在一小時內，由機場到達天津、保定、廊坊等城市。

北京大興國際機場主要工程完工，9月底前營運。取自香港電台
北京大興國際機場主要工程完工，9月底前營運。取自香港電台
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