豪車相撞「握手言和」事件大翻轉 彭丹半年後遭索償

2019-06-29 18:52 世界日報 中國新聞組／北京29日電



今年年初，女星彭丹乘坐的邁巴赫（Maybach）座車，倒車時撞上寶健公司總裁李道的勞斯萊斯，雙方當時下車沒有爭吵，僅互相握手、互遞名片，被網友讚為「最文明處理方式」。沒想到半年後事件出現大翻轉，邁巴赫車主彭丹及其公司被李道告上法庭，索賠12.8萬元（人民幣，下同，約1.8萬美元）。彭丹助理表示，「彭丹很驚訝」，當時雙方達成口頭上互不追究的約定，時隔半年再索賠，有違基本的誠信。

綜合媒體報導，兩造一邊是女星彭丹，中國出生在香港發展，曾演出《天龍八部》、《神探狄仁傑》、《西遊記》等影視作品，有「波神」的稱號，目前為中國政協委員。另一方為寶健公司總裁李道，寶健公司是在中國獲得直銷牌照的一家外資公司，從事化妝品、家用美容及保健電器等生產活動。

今年1月22日，彭丹乘坐的邁巴赫倒車時撞上李道的勞斯萊斯，發生碰撞後，彭丹先向對方指出了碰撞的位置，並多次道歉，對方則是了解「是倒車時撞的」之後，回應說「沒事」、「小事」，表示如果後續有什麼事會電話聯繫，彭丹則回應「沒問題」。期間，雙方互遞名片、握手言和。這段「邁巴赫（Maybach）撞上勞斯萊斯，雙方車主握手言和」的視頻一度在網上熱傳。

彭丹的助理表示，事發後有人報警，交警大隊也在現場。「兩輛車屬於前後接觸，我們的車子後來維修花掉了600多塊錢（約87美元）。現場我們也留了名片，說他們的車如果有維修費用，可以找我們來支付。」

他說，之後一直沒收到對方的聯繫，而視頻傳出後引發網友關注，「我們也覺得對方格局很大，以為事情就這麼過去了。」但是，今年5月，彭丹收到了對方的起訴書，對方索賠12.8萬元。

助理表示，彭丹覺得「很突然，也很驚訝」。但他表示，「法院怎麼判我們怎麼賠，只是覺得，作為大公司的總裁，李道當時已經與彭丹現場達成口頭互不追究的約定，現在時隔近半年後再來索賠，感覺有違基本的誠信。」

彭丹律師表示，為了證明協議存在，他們向法庭提交了當時現場的視頻，「就是網上流傳的那段視頻。」彭丹一方還申請了兩位證人出庭，證人均證實當時李道說了「沒事，不用賠了」這樣的話。作為回應，彭丹當時也說了謝謝，彼此之間還握手言和。