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金曲30／蓄鬍、憔悴 言承旭避談林志玲閃婚只提「他」

李嘉誠缺席汕大畢業禮 被指影響力「減弱」

2019-06-29 18:55世界日報 香港新聞組╱香港29日電

南華早報報導，香港首富李嘉誠今年不會出席內地汕頭大學的畢業禮，顯示李嘉誠對汕大的影響力「正在減弱」；同時校方提議把去年接棒李嘉誠的李澤楷踢出校董會。但是根據公開資料，去年已是李嘉誠最後一次以校董會名譽主席身分參加汕大畢業禮和校董會會議，並非最近才做出的決定。

李嘉誠過去對汕大捐款超過100億港元，汕大的成立幾乎全靠李嘉誠捐獻，因此，李嘉誠一直被視為該校的創辦者。去年李嘉誠參加汕大畢業禮時，內地媒體曾報導這是他最後一次以名譽主席身分出席。

李嘉誠去年已正式退休，包括辭任香港上市公司長和及長實股東主席，這預示著他也會逐步淡出汕大的工作。在李嘉誠淡出汕大後，外界普遍預期他的次子李澤楷將會以校董會董事身分取代其角色。但南華早報指，汕大曾建議李澤楷退出校董會。報導並暗示這與北京加強控制大學的意識型態，及不滿李嘉誠持續撤出內地投資有關，儘管李嘉誠已多次對此表示否認。

明報報導，李嘉誠基金會回應，不知悉李澤楷被免除校董會職務一事，重申李嘉誠及李澤楷將繼續以基金會董事身分支持汕頭大學。李澤楷發言人則無評論事件。李嘉誠於去年正式退休後，同年6月出席汕大畢業禮時同時退任汕大校董會名譽主席。

汕大校長姜虹昨日在畢業典禮致辭時提到，因李嘉誠有心懷天下的家國情懷，才令汕大取得今天的成就；又重申學生要愛國，指「這一代喝可樂追美劇長大的年輕人，在國家面對強權霸凌時，能絲毫不含糊地表現出對霸權行徑的憤慨、對民族利益的捍衛」。

報導稱，近年李嘉誠旗下長和系王國在內地出售不少資產，並遷冊至開曼群島，惹來內地官媒批評其撤資，當中最經典的是新華社旗下「瞭望智庫」數年前曾發表一篇題為「別讓李嘉誠跑了」的文章，一度引起軒然大波，更罕見地迫使李嘉誠發聲明回應，指「文章扭曲，令人深感遺憾」。

李嘉誠李澤楷香港

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