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酬勞糾紛… 青島地鐵施工方自曝偷工減料

2019-06-29 13:19世界日報 中國新聞組／北京29日電

山東青島地鐵4號線施工段上月底坍塌，造成五死，如今1號線工程又爆醜聞。外部電力管道配套工程施工方，在網路自曝工程存質量問題，引發輿論關注。青島地鐵集團有限公司28日根據調查指出，涉事項目總承包方，中國葛洲壩集團電力有限責任公司涉嫌違法分包行為，若不符設計要求，將監督總承包方全部拆除重建。

新京報報導，施工方負責人劉飛雲日前表示，涉事標段總承包方為中國葛洲壩集團電力有限責任公司，總承包方通過青島永利捷電力工程有限公司、青島順源達勞務有限公司等層層分包，最終由其所在的青島遠望建築安裝工程有限公司實際施工。

據報導，考慮到在施工過程中有質量問題，一旦有事故發生，最後須自己擔責，劉飛雲決定「舉報自己」。其自曝情節顯示，自己公司在項目施工中為節省耗材，將原本圖紙規定的20厘米鋼筋間距，加長為23厘米或25厘米，此外，90度錨固與混凝土墊層也都存在不同問題。劉飛雲稱，原本他與上級勞務發包人已解除合同，但因中間人「酬金」再次引發矛盾，決定舉報。

報導指出，青島地鐵集團28日稱，針對有舉報人對青島地鐵1號線外電源配套工程的舉報，青島地鐵專項調查工作組持續開展調查工作。根據目前調查情況，發現該項目總承包方中國葛洲壩集團電力有限責任公司涉嫌違法分包行為。

據報導，根據調查情況，該項目為地鐵配套的電力排管工程，總長7.7公里，目前已施工約1.5公里。通過對這1.5公里工程的局部挖掘和破拆檢查發現，鋼筋用量滿足設計要求，混凝土墊層均有敷設，但存在鋼筋布設疏密不均、混凝土墊層厚薄不均的問題。下一步，地鐵集團將進一步組織專家對該局部工程進行評估。若不符合設計要求，將監督總承包方全部拆除重建，有關情況及時公開。

同時，針對總承包方涉嫌的違法分包行為，青島地鐵集團將按程序依法依規處理。

青島地鐵1號線廟頭站施工現場。 (取材自青島新聞網)
青島地鐵1號線廟頭站施工現場。 (取材自青島新聞網)
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