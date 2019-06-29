周永康為娶央視主播殺妻？兒媳：潑髒水 周在事發前2年已再婚

2019-06-29 13:22 世界日報 中國新聞組／北京29日電



前中央政治局常委周永康的兒媳黃婉因民事訴訟案，頻頻在社交網站發文，27日她在推特發布與律師的對話紀錄，透露不少周家秘辛。傳言指周永康2000年為迎娶央視女主播新歡，製造車禍殺害元配王淑華，黃婉說，「這顯然是假的，是有人故意潑髒水」，因為周永康在事發前兩年就已再婚。另2013年，警察突然荷槍實彈闖進家門抓走全家；不久後她就收到民事起訴狀，「這不是對我的迫害嗎？」

綜合報導，黃婉是周永康長子周濱之妻，目前是美國公民。周濱2016年6月15日被控受賄罪、利用影響力受賄罪、非法經營罪等被判監18年。黃婉在推特表示，她因「職務侵占罪」被判緩刑三年執行社區矯正，但就在6日社區矯正結束前兩天，突然收到北京朝陽法院發出的民事訴狀，並被限制出境，她形容這是一宗要迫害她的「假案」。

黃婉在發文中，向委託的律師陳建剛介紹案情背景，並把對話紀錄公布在推特。文中說，她1971年生於北京，1986年隨父母移居美國，爺爺是有「中國石油之父」之稱的著名地質學家黃汲清。1995年，她與赴美留學的周濱結婚後在美國生活，兩人都有家族都有石油背景，但從認識到組成家庭「完全是偶然」。

周濱曾在達拉斯一家石油公司工作，之後到紐約投資銀行高盛。黃婉表示，她和周濱結婚時，周永康是石油部的副部長，那時中國還沒發展起來，後來中石油才上市，「我們結婚的時候完全沒有任何意識，絕沒有想到後來周濱的父親會遭中國中央政府這樣的事情」。

外界傳言周永康為新歡製造車禍殺害王淑華。黃婉表示，周永康和王淑華早於1998年離婚，2000年王淑華發生車禍時，周永康已經再婚，網上傳聞顯然是假的。

根據官方資料，中央政治局常委會2013年12月1日開會，聽取中紀委對周永康違紀情形匯報，並決定展開核查。黃婉表示，那天「全家突然被警察荷槍實彈闖進家門，一家全部被抓」。周永康後來於2015年因受賄罪、濫用職權罪、故意洩露國家秘密罪成被判終身監禁。

周永康與黃婉。（取材自twitter） 分享 facebook