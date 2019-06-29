深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



深圳到香港，跨境交通最快15分鐘抵達，深圳市東部通用航空28日舉行直升機跨境航線首航，空客135雙引擎直升機從深圳寶安機場起飛，約15分鐘後抵達香港信德直升機場，這也是大陸首條開通的直升機跨境航線。

中新社報導，目前由陸路或海路往返深港至少需要90分鐘，而直升機跨境飛行僅用15分鐘便可到達。