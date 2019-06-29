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深圳到香港只要15分鐘 首條直升機跨境航線開通

2019-06-29 10:01聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

深圳香港，跨境交通最快15分鐘抵達，深圳市東部通用航空28日舉行直升機跨境航線首航，空客135雙引擎直升機從深圳寶安機場起飛，約15分鐘後抵達香港信德直升機場，這也是大陸首條開通的直升機跨境航線。

中新社報導，目前由陸路或海路往返深港至少需要90分鐘，而直升機跨境飛行僅用15分鐘便可到達。

深圳市交通局民航發展處副處長蘇偉表示，下一步將進一步開放低空領域，「深圳將全面規劃低空飛行線路，特別是與深圳相鄰的區域跨境飛行、城際飛行，建構城市立體交通網絡。」著力促進通勤、旅遊和空中救援服務。

空客135雙引擎直升機首航深圳到香港直升機跨境航線15分鐘可達。取自新華網
空客135雙引擎直升機首航深圳到香港直升機跨境航線15分鐘可達。取自新華網
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深圳到香港直升機跨境航線，從深圳寶安機場起飛，約15分鐘後抵達香港信德直升機場。...
深圳到香港直升機跨境航線，從深圳寶安機場起飛，約15分鐘後抵達香港信德直升機場。取自新華網
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深圳直升機香港

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