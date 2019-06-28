陸「拆遷市長」耿彥波卸任後 新職曝光

2019-06-28 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



曾任山西省大同市長、太原市長等職的耿彥波，已出任山西省政府參事一職，根據山西省政府參事室官網，3日上午該室召開工作會議，山西省政府參事李體柱、喬雄梧、張有喜、耿彥波等參加會議。

耿彥波任大同市長時，由於允許攝影團隊隨身拍攝，把他鐵腕拆遷、接受陳情、民眾抱怨，乃至於電話裡挨妻子責罵的畫面拍下，製作成記錄片「大同」，不但在英國廣播公司（BBC）首播，更奪得2015年金馬獎最佳紀錄片。

觀察者網報導，會議研究並確定了山西省政府參事室在2019年的八項重點調研課題，其中一項「能源革命轉型尖兵——同煤集團塔山循環經濟園區推動高品質轉型發展，探索能源革命路徑實踐分析」，由張有喜、耿彥波兩位參事負責。

同煤集團即大同煤礦集團，而大同是耿彥波曾經的工作地，2008年至2013年間，他任大同市委副書記、市長。

此外，山西省政府參事室全體參事還要集體完成一項課題——國務院參事室辦公室關於開展深化供給側結構改革聯合研究調研。

在大陸各級政府中，參事室的主要職責是參政議政、建言獻策、諮詢國是、民主監督、統戰聯誼，目前山西省政府參事室主任為王安祿，副主任為齊榮晉。

今年1月，耿彥波卸任太原市委副書記、市長，山西省政協副主席李曉波接任，之後，一直有耿彥波將赴山西省政府參事室工作的消息傳出，如今終於證實。

今年60歲的耿彥波，是山西和順人，2004年2月進入山西省政府，從副秘書長開始做起，2006年6月到太原市工作，任市委常委、副市長，2008年轉任大同市長，並於2013年回到太原，出任市長。

耿彥波被稱為「網紅市長」，受關注度頗高，他在大同、太原任職期間，因為頻繁出入建設一線，「灰土遮蓋的皮鞋」「疲倦的神情」一度成為他的標誌性符號。