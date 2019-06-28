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考得上的不用問 考不上的不敢問…清華北大高招會好孤獨

2019-06-28 14:28世界日報 綜合報導

26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起...
26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起了網友的關注。 (取材自微信)
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近日各地都在進行高招會，26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，現場人頭攢動，就在各個高校為了招生賣力宣傳的時候，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起了網友的關注，而且那幾個攤位是所有考生夢寐以求的名校，比如北京大學清華大學，不少網友還曬了不同會場的情況，不同的地點，相同的孤獨。

26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起...
26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起了網友的關注。 (取材自微信)
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齊魯晚報報導，就在高招會上北京大學諮詢處，有網友說，「來看看，隔著屏幕都能感受到它的冷清」。清華大學的攤位上，也是一樣的情景，只見工作人員趴在桌上睡著了。

而且這還不是個別現象，微博上，各地網友都反饋，他們那的高招會也是這樣。

26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起...
26日在南京舉行的2019年江蘇高考招生諮詢會，有那麼幾個門面「冷清」的展位引起了網友的關注。 (取材自微信)
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揚子晚報報導，對於名校「無人問津」的情況，引發不少吃瓜群眾的圍觀和調侃，有愛說大實話的網友戳破了真相，「是我不想嗎？實在是我的分數讓咱也不敢問吶」。還有人說表示：「考得上的不用問，考不上的不敢問。」

還有眼尖的網友發現：連布景都樸實無華，沒有超大字的橫幅，只有四個大字logo。

而同樣「高處不勝寒」的復旦大學，不禁也是令人眉頭一皺。

看著如此孤獨的招生辦工作人員，網友還擔心了起來，甚至前往尬聊。有人撞得膽子去問了，「聊」得還挺開心。

對於招生諮詢會上，略顯孤獨的名校，清華大學招生辦給予了回應：具體沒統計，還是有些的。

北京大學清華大學
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