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又是街頭隨機打人！溫州14歲少女遭狂搧耳光致鼓膜穿孔

2019-06-28 14:30世界日報 杭州28日電

又見隨機毆打！14歲女孩被同齡人無緣由打到鼓膜穿孔 (取材自錢江晚報)
又見隨機毆打！14歲女孩被同齡人無緣由打到鼓膜穿孔 (取材自錢江晚報)
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浙江溫州14歲少女小美，日前在當地商場因好奇多看一眼一名女生的紋身，就被該群陌生少男少女拉進樓梯間欺凌、掌摑。小美不但被打到鼓膜穿孔，還留下嚴重心理陰影。事件曝光後，打人者還在微信發文炫耀，笑稱自己「上了新聞」。警方近日通報已傳喚4名打人的未成年女生到案，將進一步處理。

錢江晚報報導，小美的母親朱女士說，女兒5月25日晚7時許到溫州鬧區一處商業廣場參加漢服聚會，因為女兒剛接受過手術，她將女兒送到商場後，便在一樓等待。過了約2個小時，女兒卻面帶淚痕，雙臉紅腫，耳朵也有些聽不見。

朱女士追問之下，女兒才說出實情，她被4名陌生的女生打了，對方把她拉進商場樓梯間，連續扇耳光打人，還有3名男生站在樓梯上拍視頻起哄「指導」打人。

小美告訴媽媽，她跟對方不認識，只不過看他們的紋身漂亮，就好奇多看了幾眼，沒想到會發生後來的事。

欺凌1小時 加微信威脅

近1個小時裡，小美遭受不斷的欺侮。施暴後，對方擔心家長發現小美受傷，還買來一瓶冷飲給小美敷臉；之後，她們還加小美的微信，威脅她不許告訴家長。

當晚，朱女士帶女兒去醫院驗傷，小美為左側鼓膜外傷性穿孔，耳朵裡還有血跡。朱女士隨即報警。

朱女士後來從打人者的家長那裡得到女兒被打的視頻：著綠色漢服的小美被4名女生圍在樓梯間，她們輪流上前搧耳光。在4人持續毆打下，小美捂著臉痛哭躲避，無處躲避。

打人的女生看似很有經驗，而且越打越興奮，「耳鳴了，換一邊，換一邊打！」更進行比賽，「比誰會搧得響！」負責錄像的則是幾名男生，他們甚至指揮女生如何毆打小美。

小美被打後，精神大受打擊，儘管看了心理醫生，還是不敢出門、不敢直視別人，也不敢一個人入睡，常常驚醒，出現很多激烈反應，甚至因此停課十天。

施暴者炫耀 「上了新聞」

朱女士說，「事情過去一個月，打我女兒的幾個人都沒露面道歉，他們的家長也沒有向我們道歉。」小美還沉浸在痛苦中，打人者卻十分囂張，朱女士發現，打人的女生們還發朋友圈炫耀，笑稱自己「上了新聞」。

朱女士氣憤地表示，除了報警之外，希望學校能加強教育並對打人的學生做出處理，避免再發生類似事情。「不能因為他們年少無知，就原諒他們這樣的行為，即使不是我女兒也會有其他人受傷。」「不能因為家長監護和教育失職，就縱容這些未成年人無所顧忌地打人傷人。」

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