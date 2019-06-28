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雙城論壇再進化 柯文哲將走出上海赴昆山參訪台商

2019-06-28 12:50聯合報 記者林則宏╱即時報導

雙城論壇即將於下周登場，繼兩年前與時任國台辦主任張志軍會面後，台北市長柯文哲此次率團出席雙城論壇，除可望與上海市委書記李強、國台辦主任劉結一會面外，大陸還將安排柯文哲走出上海，預計於5日前往江蘇昆山，參觀宗仁卿紀念醫院、前往台商集資興建的媽祖廟—慧聚寺參拜，並將昆山與大陸台商舉行座談。

2015年8月柯文哲首次以台北市長身分來到上海出席雙城論壇時，大陸與柯文哲對於彼此如何互動雙方仍在摸索中。因此，不同於2013年7月時任台北市長郝龍斌到上海出席雙城論壇時，得以分別與國台辦主任、上海市委書記、上海市長會面，當時大陸方面僅安排與柯文哲時任上海市長楊雄會面。

2017年7月，柯文哲再度到上海出席雙城論壇時，兩岸關係已出現重大轉變，蔡英文總統在前一年就任後，兩岸官方聯繫管道全數中斷。當時柯文哲靠著「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」表述兩岸關係，獲大陸方面肯定，時任國台辦主任張志軍特別在柯文哲即將結束所有行程返台前，與柯文哲進行約30分鐘的閉門會談。

當前兩岸關係再次面臨重大挑戰，柯文哲為讓這次雙城論壇能夠順利舉辦，接受媒體訪問時提出兩岸不是「國際關係」，大陸方面也相對做出善意回應，配合柯文哲所將雙城論壇擴大成北台灣與長三角的合作平台的呼籲。

儘管此一提議因涉及層面過廣，並非台北、上海兩方就能決定，加上準備時間有限，這次論壇無法落實，但大陸方面仍安排讓柯文哲走出上海，前往台灣資訊產業在大陸最重要的聚集地—昆山參訪。

上海一名涉台學者表示，昆山台資企業超過5,000家，台商註冊資本300多億美元，常住昆山的台灣民眾更將近10萬人。在當前中美貿易戰之下，以台灣接單、大陸生產、出口美國營運模式為主的眾多台灣科技廠也受到不小的影響。在台灣即將進入大選熱戰階段，安排柯文哲到昆山參訪並與台商座談，其實別具深意。

此外，有別於歷次雙城論壇都在上海市中心舉行，今年雙城論壇特別移至上海市金山區舉辦。據悉，論壇舉辦地為上海台商協會常務副會長張簡珍所經營的上海金山假日酒店。在現任上海台商協會會長李政宏上個月出任大陸全國台企聯會長後，競衡集團董事長張簡珍被認為是下一屆上海台協會長最可能的繼任者。

今年雙城論壇將於7月4日在上海舉行，預計台北市長柯文哲5日還將前往昆山參訪。圖為...
今年雙城論壇將於7月4日在上海舉行，預計台北市長柯文哲5日還將前往昆山參訪。圖為2017年雙城論壇開幕式上，柯文哲與上海市長應勇握手合影。記者林則宏／攝影
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