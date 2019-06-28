雙城論壇再進化 柯文哲將走出上海赴昆山參訪台商

2019-06-28 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



雙城論壇即將於下周登場，繼兩年前與時任國台辦主任張志軍會面後，台北市長柯文哲此次率團出席雙城論壇，除可望與上海市委書記李強、國台辦主任劉結一會面外，大陸還將安排柯文哲走出上海，預計於5日前往江蘇昆山，參觀宗仁卿紀念醫院、前往台商集資興建的媽祖廟—慧聚寺參拜，並將昆山與大陸台商舉行座談。

2015年8月柯文哲首次以台北市長身分來到上海出席雙城論壇時，大陸與柯文哲對於彼此如何互動雙方仍在摸索中。因此，不同於2013年7月時任台北市長郝龍斌到上海出席雙城論壇時，得以分別與國台辦主任、上海市委書記、上海市長會面，當時大陸方面僅安排與柯文哲時任上海市長楊雄會面。

2017年7月，柯文哲再度到上海出席雙城論壇時，兩岸關係已出現重大轉變，蔡英文總統在前一年就任後，兩岸官方聯繫管道全數中斷。當時柯文哲靠著「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」表述兩岸關係，獲大陸方面肯定，時任國台辦主任張志軍特別在柯文哲即將結束所有行程返台前，與柯文哲進行約30分鐘的閉門會談。

當前兩岸關係再次面臨重大挑戰，柯文哲為讓這次雙城論壇能夠順利舉辦，接受媒體訪問時提出兩岸不是「國際關係」，大陸方面也相對做出善意回應，配合柯文哲所將雙城論壇擴大成北台灣與長三角的合作平台的呼籲。

儘管此一提議因涉及層面過廣，並非台北、上海兩方就能決定，加上準備時間有限，這次論壇無法落實，但大陸方面仍安排讓柯文哲走出上海，前往台灣資訊產業在大陸最重要的聚集地—昆山參訪。

上海一名涉台學者表示，昆山台資企業超過5,000家，台商註冊資本300多億美元，常住昆山的台灣民眾更將近10萬人。在當前中美貿易戰之下，以台灣接單、大陸生產、出口美國營運模式為主的眾多台灣科技廠也受到不小的影響。在台灣即將進入大選熱戰階段，安排柯文哲到昆山參訪並與台商座談，其實別具深意。