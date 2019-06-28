陝北「最牛記者」白延林受審 當庭全盤否認

2019-06-28 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



被稱為「陝北最牛」記者的白延林27日在陝西省清澗縣人民法院接受審判。澎湃新聞報導，檢方指控白延林涉嫌犯罪18起，涉案金額人民幣180萬餘元。庭審中，白延林對檢方的指控全部予以否認。

報導稱，因涉嫌詐騙罪被逮捕後，白延林又被指控涉嫌利用影響力受賄罪和介紹賄賂罪兩項罪名。當天的庭審共持續約10個小時，當晚7時30分許，法官宣布休庭，將擇日宣判。

白延林「最牛記者」的稱號，是在其女兒在19歲時成為「最年輕村官」走紅之後，白延林曾被視為是這件事的幕後推手。

白延林曾長期使用白岩林這個名字，以記者自居，活躍在陝北各地。除了記者身分外，他在被查前，還是榆林市清澗縣高傑村鎮政府幹部。2018年9月20日，榆林市紀委曾對外通報白延林接受紀律審查的相關資訊。清澗縣紀委書記賀敬在之前接受採訪時稱，白延林作為高傑村鎮政府幹部，存在長期吃空餉的情況，接到民眾舉報才調查他的。

中國青年報曾在一篇題為「老鼠為何不怕貓——陝北假記者現象調查」的報導中稱，在榆林新聞界，提及白延林的名字，幾乎無人不曉。他的車牌號和手機號的末五位數是88888；他自稱跟央視著名主持人白岩松相熟，兩人稱兄道弟；他的故事在坊間廣為流傳，自稱開的賓士車是某卸任國家領導人用過的。

在上述報導中，白延林曾在多家媒體任職，身分有記者部主任、發行站站長和首席記者。但曾經採訪過白延林的一位記者對他評價稱：不能稱其為記者，充其量是在當地佔有一些資源、替人辦事的掮客。

在陝北活躍多年後，2018年9月19日，白延林在延安參加一個親戚的葬禮後，被帶走調查。

27日，白延林涉嫌詐騙罪、利用影響力受賄罪、介紹賄賂罪一案在榆林市清澗縣法院開庭審理。在庭審中，檢方指控白延林涉嫌詐騙犯罪13起，涉嫌利用影響力受賄罪4起，涉嫌介紹賄賂罪1起。