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福建法院聘台灣人當法官助理 蔡政府下一個鎖定目標？

2019-06-28 10:49聯合報 記者李仲維╱即時報導

福建漳州龍海市人民法院聘用台灣人擔任法官助理，參與涉台案件審判工作。大陸業界指出，這在大陸法院是一項創舉，有助於增進台灣人對大陸的理解和認同。不過在政府開罰社區主任助理之後，法官助理恐也將成為鎖定的目標。

福建省招攬台灣人擔任社區主任助理，已被內政部認定違法，自3月29日起，已進行4波裁處，共開罰33人。此外，福建省招募的台籍科技特派員，日前也收到農委會來函，要求親赴農委會說明或提供書面意見，若被認定違法，也將被開罰。

福建法院聘用台灣人擔任法官助理，則是最新案例，恐也將遭政府相關單位鎖定並約談。

中新社報導，福建漳州龍海市人民法院5月29日聘用台胞為法官助理，參與涉台案件審判工作。業界指出，此舉在大陸法院尚屬首次，有助於積極探索兩岸融合發展新路，回應涉台案件當事人多元司法需求，增進台灣同胞對大陸的理解和認同。

但文中並未披露當事人的姓名。報導稱，涉台司法先行先試，已經成為福建探索兩岸融合發展新路，努力建設台胞台企登陸第一家園的一大亮點。

目前漳州市兩級法院已聘用台灣人擔任涉台案件調解員、涉台案件人民陪審員、台企司法聯絡員等職務。

福建省高級人民法院於今年2月22日推出促進兩岸經濟文化交流合作的59條措施，其中包括台灣人可憑居住證或台胞證作為有效身分證明文件，在大陸從事訴訟活動；持有居住證的台灣人委託他人代理訴訟，無需透過公證認證或提交其他證明手續；鼓勵支持台灣法學界專家學者參加海峽兩岸審判理論專業委員會。

報導引述福州市台商協會會長陳奕廷認為，這些舉措的推出，將使台商台企來福建投資創業的熱情更加高漲，台胞來大陸學習生活的信心變得更強。

圖為大陸法院庭審狀況。中新社資料照片
圖為大陸法院庭審狀況。中新社資料照片
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