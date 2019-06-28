昆山戲曲百戲盛典 7月上秀

2019-06-28 01:56 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林則宏 ／昆山27日電



為推廣傳統戲曲，「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」將於7月再度登場，屆時有來自大陸20個省份的112個劇種、118個經典劇目，38天內在昆山連番參演，當中還有罕見的地方「小劇種」，如：山西鑼鼓雜戲、福建大腔戲、四川安多藏戲等。

大陸國家主席習近平十分重視弘揚中華傳統文化，因此近年來大陸對推廣傳統戲曲不遺餘力。繼去年舉辦第一屆戲曲百戲（昆山）盛典後，大陸文化和旅遊部藝術司、江蘇省文化和旅遊廳，再次攜手昆山市人民政府和蘇州市文化廣電和旅遊局，共同舉辦「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」。

這項大型文藝活動計畫連續舉辦三屆，並在三年內將大陸348個戲曲劇種的經典劇目（折子戲）全部集中到昆山進行展演。

昆山市副市長李文在27日活動新聞發布會上表示，「2019年戲曲百戲（昆山）盛典」計畫7月21日至8月27日舉辦，屆時將有來自大陸20個省份的112個劇種、118個經典劇目在昆山參演，期間還將舉辦兩場專家研討會。

大陸文化和旅遊部藝術司戲劇曲藝處長許浩軍表示，去年長達43天的活動期間，120個劇種、156個劇目共吸引5萬名現場觀眾和約100萬名網路直播觀眾，是中國戲曲文化史上具里程碑意義的一次活動。

許浩軍表示，今年將登場的大劇種有黃梅戲、川劇、秦腔、婺劇、揚劇、長沙花鼓戲等。此外，還有山西省鑼鼓雜戲、福建省大腔戲、河南省太康道情、湖南省常德花鼓戲、四川省安多藏戲等罕見的小劇種。

李文指出，在今年戲曲百戲盛典期間，昆山還將舉行一系列特色活動，包括舉辦第三屆海峽兩岸（昆山）青年文創大賽，邀請兩岸青年以百戲盛典為主題，展開文創產品設計大賽。

去年第二屆海峽兩岸（昆山）青年文化創意設計大賽，收到兩岸青年文創作品1,355件，其中大陸作品826件，台灣作品529件。台青在去年賽事表現優異，金獎由實踐大學工業設計學系碩士班學生蕭丞哲與劉露包辦。四名銀獎得主者中，有兩位來自台灣。