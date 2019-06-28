廣東兩岸鄉村發展試驗區 揭牌

2019-06-28 02:04 聯合報 林昉柔／清遠報導



「兩岸鄉村融合發展試驗區揭牌暨第一期研究實踐班開班」26日在清遠舉行。 林昉柔／攝影 分享 facebook 大陸腹地廣闊，有著廣袤、豐富的農業資源，蘊藏著深厚農業發展潛力；台灣以精緻農業著稱，以高科技農業作為發展主軸，而廣東是與台灣交流最頻繁、融合最緊密、成果最豐碩的地區之一，為了活絡雙方農業、鄉村發展交流，在6月26日於廣東清遠舉行「兩岸鄉村融合發展試驗區揭牌暨第一期研究實踐班開班」活動。

本次活動以「兩岸鄉村融合發展」為主題，由廣東省政府單位主辦、活動出席人員超過200人，包含台灣村里長、社區總幹事、清遠市民、廣東農委會，以及在粵台商等，助力鄉村振興。

在廣東當地發展、經營農業技術的台商眾多，以生物科技、文化創意、品牌行銷等領域為主。廣東農委會常務副會長陳宏欽表示，此次兩岸鄉村融合發展的做法，不同於以往，是實實在在利用政府的政策，結合台商的技術，落實到當地的村鎮、企業，對於台商也能夠有更大的市場。

「兩岸鄉村融合是一個長期的工作，是一個可以被實踐的事業。」陳宏欽表示，他深信只要堅持做下去，必定能為兩岸鄉村發展取得漂亮的成績。

此次活動，有許多台灣地方的村里長與社區領導參與，台南市南區文南里里長陳清泉認為，這邊的社區建設是由上而下，政府領導給予許多補助，這次來到清遠，期許大家能夠互相交流、學習，一起加油，也希望下次有機會能夠帶其他幹部、里民一起來參觀，來看看這邊的建設與做法。

初訪廣州的台東永安社區總幹事廖中勳表示，之前都是到大陸的都會型城市，此次來到這邊，想要來看看這裡的風土人情，以及在地想要活化的基地現況，這裡與台東鹿野的感覺相像，需要發展出有更有主題性的旅遊，在這邊政府強力的支持下，民間更要能強力的運用資源。

廖中勳認為兩岸之間是可以做更多交流，以前彼此有很多不了解的狀況，這樣的狀況下會有一些落差，這樣的兩岸農村之間的交流，大家可彼此學習，好的概念可以互相交流。

此次活動辦在清遠英德市，英德市國業旅遊開發有限公司總經理韓勇表示，台灣的農業技術是國際知名的，而大陸有廣闊的天地，希望能夠讓台灣的技術融合，起到資源共享、優勢互補的作用，讓大陸與台灣強強聯合，提升競爭力。