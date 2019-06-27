兩岸新媒體原創文學大賽《我的媽媽是獅子》獲優勝

2019-06-27 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



台灣中華自媒體暨部落客協會秘書長梅洛琳（右）的小說「我的媽媽是獅子」獲得第四届海峽兩岸新媒體原創文學大賽優勝。特派記者賴錦宏／攝影 分享 facebook 第四届海峽兩岸新媒體原創文學大賽頒獎典禮於27日在北京舉行，「我的青春有片海」「落鳳山」獲銀獎，今年金獎空缺。台灣中華自媒體暨部落客協會秘書長梅洛琳的小說「我的媽媽是獅子」獲得優勝。台灣自媒會會長鍾婷表示，台灣小說家文字大多非常精煉，需要做一些調整，在強調影視化、動漫化IP市場，才能搶得更多先機。

第四届海峽兩岸新媒體原創文學大賽由中國出版集團公司主辦，中版集團數位傳媒有限公司、台灣中華出版商業同業公會全聯會、中華自媒體暨部落客協會共同承辦。

今年參賽作品一共4560部，作品來自中國大陸、台灣、港澳，同時美國、加拿大及緬甸的華人也參賽。中國出版集團公司副總裁、著名文學評論家潘凱雄，中國當代文學研究會會長白燁，一級作家、中國作協網路文學研究專家馬季等十餘位專家審讀，共選出一百部作品進入終評，最終評選出創意獎2部、優秀獎8部、銅獎3部、銀獎2部，共15部獲獎作品，大賽金獎空缺。

中國出版集團副總裁潘凱雄致辭強調，作為文學行業的「國家隊」，一直肩負著發展網路文學的重任，力圖做到把傳統出版和新興出版有機地融合起來，這也是最初設計兩岸原創文學大賽的初衷。

今年獲得影視創意獎的是「綠伊拉」、「最是長安小昇初」。

台灣中華自媒體暨部落客協會會長鍾婷表示，兩岸年輕人都喜歡自生活中取材，甚至諜報題材。台灣年輕人是用語上，網路上的詞彙，體現了年，以前文學高不可攀，網路新文學打破了這個概念。兩岸作者很大的不同是，台灣作家用字比較精煉，很有力道，字數上比較短，不像大陸作家動不動就廿、卅萬字。但要把台灣作家幾萬字的作品要影視化，改編成劇本，可能影視公司要更多的發想和延伸，不像大陸作家作品直接帶入畫面就可以。

鍾婷表示，本屆參賽的台灣作品本身不算太多，十多位評審最後選出「我的媽媽是獅子」這本台灣小說為優勝，看重的就是年輕人的語言和時代感，深入的刻劃生活。

她表示，台灣年輕人遇到媒體的快速轉化期，例如很多年輕人去製作短影音，例如YOUTUBER、直播、抖音、短影等形式，創作的靈感不少，只是把文字化變成圖像化，也非常值得鼓勵。

第五届大賽同日在北京啟動，主題為「新時代，夢可期」，從即日起開始受理收件。