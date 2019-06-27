鐵管戳胸、菸頭燙手 1歲女童被摔死

2019-06-27 19:16 世界日報 中國新聞組╱廣州27日電



深圳一名一歲多女童日前因外傷性顱腦損傷死亡，去世前，她全身有多處瘀青和被菸頭燙傷的痕跡，消息震驚社會。近日，深圳檢察院對女童母親以涉嫌虐待罪，及其謝姓男友以涉嫌故意殺人罪、虐待罪，向法院提起公訴。女童的悲慘遭遇也讓承辦檢察官忍不住流淚。

廣州日報微信公眾號報導，2018年9月17日，光明區某醫院接到急救電話，隨救護車到現場的醫生發現，女童情況非常嚴重，問旁邊的大人，大人只含糊地說女童是摔了一跤。在醫院重症監護室，醫生被這個全身多處瘀青、劃傷、菸頭燙傷的小女孩所震驚。他們深深地覺得這個小女孩被虐待，於是，他們報了警。

幾天後，在女童母親的堅持下，醫院讓女童出院。隨後，經鑑定，這個女童因外傷性顱腦損傷死亡。

女童父親表示，2018年3月離婚後，大女兒判給了自己，小女兒（涉事女童）判給了前妻。前妻帶著小女兒從老家陸豐到深圳，女兒送院時（9月17日）其並不知情。

女童父親稱，自己在女童送院兩天後才接獲前妻通知，當時，他在ICU病房看到女兒時幾乎崩潰，覺得女兒遭到虐待。女童母親當時反駁，小孩平時調皮，經常去廁所玩水、玩刀，會教育性的打罵，但沒有虐待。

案發不久，警方很快將犯罪嫌疑人謝男抓獲，而謝男，正是女童母親的同居男友。

深圳檢察院近日公布這起虐童案。據悉，謝男，1995年出生，一名超市的員工。而女童的母親，1996年出生。與丈夫離異後，她帶著才一歲三個月的女童，搬去和男友謝男同居。

2018年12月，警方以謝男涉嫌故意傷害罪，將案件移送到深圳檢察院審查起訴。承辦的女檢察官說，翻看案卷，看到小女孩那傷痕累累的照片，自己都多次忍不住掉眼淚，「才一歲多的小女孩，他怎麼下得去手？」

法醫分析，女童生前曾遭受長時間、嚴重損傷虐待。檢察機關審查認定，謝男經常以衣架抽打女童、甚至用鐵管戳小女孩的胸部、用菸頭燙小女孩的手指等，造成小女孩身上多處瘀青、擦傷、手指皮膚缺損等。

而事發當晚（2018年9月17日）因小女孩哭鬧，謝男將小女孩推搡倒地，後又兩次將小女孩高高舉起重重地摔在地上，至小女孩昏迷後，因嚴重顱腦損傷死亡。

檢察官認為，應以故意殺人罪、虐待罪，追究謝男的刑事責任。而對於女童母親多次毆打孩子，甚至見死不救，認為其行為已涉嫌虐待罪。