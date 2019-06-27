親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

婚後11個月就分居 雙宋婚姻「毀在生孩子」

秋行軍蟲肆虐中國逾半省份 威脅糧食安全

2019-06-27 18:16中央社 台北27日電

中國大陸已有19個省份發現秋行軍蟲蹤跡。在中國努力應對非洲豬瘟爆發之際，秋行軍蟲蟲害將進一步威脅中國的糧食安全。

英國金融時報（FT）中文網26日報導，中國目前已有逾半省份發現農作物害蟲秋行軍蟲。在非洲豬瘟爆發之際，這將進一步威脅中國的糧食安全。非洲豬瘟已導致至少100萬頭生豬被撲殺。

中國農業部昨天表示，已在19個省份發現秋行軍蟲，主要在南方地區，發生面積約500萬畝（約合33萬3333公頃）。

農業部還說，蟲害有向北擴展的態勢，但由於「前期防控及時有力」，目前擴散速度有所放緩。

中國是全球第二大玉米生產國，玉米主要產區集中在東北地區。

秋行軍蟲是一種原產於北美和南美的蛾。2016年在非洲首次發現後，目前已逐漸蔓延到南亞和東南亞各地。秋行軍蟲入侵可能導致玉米減產高達50%，成蟲可以遷徙數百公里。

聯合國糧農組織（UNFAO）指秋行軍蟲「分布太廣、數量太多，無法（從廣泛入侵的地區）消滅」，這使得農民不得不試圖透過使用化學和生物殺蟲劑、種植基因改良玉米或替代作物等多種手段來限制損失。

秋行軍蟲的持續擴散正值中國抗擊非洲豬瘟爆發之際。中國各地已撲殺逾100萬頭生豬，重創價值約1280億美元的國內豬肉行業。非洲豬瘟現已蔓延到中國的各個省份。

報導引述凱投宏觀（Capital Economics）分析師表示，預計秋行軍蟲蟲害和非洲豬瘟疫情將進一步推高食品價格通貨膨脹。

本月稍早時的數據顯示，今年5月中國消費者物價指數創15個月以來最高漲幅，當月豬肉價格年增18.2%，是影響上漲的一個主要因素。

秋行軍蟲食安
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

大連暴打案 網友爆歌舞廳馬仔打舞小姐 警方否認

2019-06-27 13:50

大連暴打案/嫌犯被刑拘 父：兒在公司負責催債

2019-06-27 13:49

律師費4000萬 曾蔭權：耗盡積蓄

2019-06-27 12:47

7影帝3影后+22億元史詩巨片 青天白日太多…上映前喊卡

2019-06-27 11:00

彭博指華為員工與解放軍方合作多項研究 華為撇不知情

2019-06-27 10:15

死5年還住院…騙保術偷走救命錢

2019-06-27 04:50

鄭州直飛倫敦 25日首航

2019-06-27 04:36

四川航空 成都飛羅馬開通

2019-06-27 04:35

熱門文章

共青團稱秦漢的爸爸是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

2019-06-26 20:38

7影帝3影后+22億元史詩巨片 青天白日太多…上映前喊卡

2019-06-27 11:00

富士康點名散謠對手「行業不易 且行且珍惜」

2019-06-27 10:13

美中貿易談判進度90% 外資早知道？陸股ETF爆2萬張買盤

2019-06-26 21:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top