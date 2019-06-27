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中移動打造300個千兆城 明年地級市5G商用

2019-06-27 15:39聯合報 記者林宸誼╱即時報導

上海將成為首個雙千兆之城之後，中國移動正在將千兆之城推向更多的地方，中國移動27日宣布全面實施「雙千計畫」，也就是5G移動網路千兆和光纖寬頻網路千兆，按照中國移動的規劃，5G網路方面，2019年將建設超過5萬個5G基地台，在超過50個城市提供5G商用服務，到2020年，在所有地級以上城市提供5G商用服務。

千兆寬頻方面，將持續推動OLT設備升級，推動70%以上區域具備千兆能力，打造300個千兆城市，覆蓋2億潛在寬頻用戶。

澎湃新聞報導，福州、蘇州、無錫、成都、杭州、太原等30多個城市被首批納入中國移動的千兆之城建設範圍。

中國移動副總裁簡勤在世界移動大會上表示，5G網路和千兆寬頻是一個融合互補的有機整體，5G一般適用於室外移動場景，相對千兆寬頻，部署接入更加方便、靈活、快速；千兆寬頻一般適用於家庭、政企等室內固定場景，相對5G無線接入，千兆寬頻具有固網特有的穩定可靠特徵。

兩者融合互促，可以為用戶帶來「固移同速、無縫溝通」體驗，也就是用戶可以在移動場景和固定場景中，自由切換、無縫銜接使用高速、泛在、穩定的千兆網路。

實現雙千兆之後，5G網路的上行速度可以達到1000M/s，下行速度為100M/s；寬頻的最高速率可以達到10G/s。

今年5月22日召開的國務院常務會議也明確表示，把加快網路升級擴容作為擴大有效投資的重要著力點，要求2019年實現光纖到戶接入埠占比超過90%，在300個以上城市部署千兆寬頻接入網路，推動固定和移動寬頻邁入千兆時代。

簡勤指出，中國移動還將千兆寬頻與5G無線通訊技術結合，探索打造新型智慧城市，深入城市各個環節，實現人與人、人與機器、機器與機器的互聯互通，打造智慧安防、智慧政務等新領域，推動城市基礎設施智慧化升級，推進城市資訊化向新型智慧城市發展。

中國移動27日宣布全面實施「雙千計畫」，也就是5G移動網路千兆和光纖寬頻網路千兆...
中國移動27日宣布全面實施「雙千計畫」，也就是5G移動網路千兆和光纖寬頻網路千兆。澎湃新聞
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