大連暴打案/嫌犯被刑拘 父：兒在公司負責催債

2019-06-27 13:49 世界日報 北京27日電



「深夜毆打猥褻女子」嫌犯被刑拘。 (取材自環球網) 分享 facebook

「外地女孩吳某深夜在大連街頭被一男子毆打」事件持續發酵，31歲嫌犯王某25日被抓後，經訊問，王某對毆打、猥褻吳某的犯罪事實供認不諱。公安機關26日認王某涉嫌強制猥褻罪、尋釁滋事罪，依法對其採取刑事拘留強制措施。王某父親稱，兒子現在在附近一家公司做催債工作。

鳳凰網報導，王某是大連銀燕數據有限公司員工。據王某交代，案發當晚其與朋友大量飲酒散席後，乘坐出租車欲前往女友的住處。途中，王某在車上與女友通話時，因女友提出分手拒絕與其見面，進而發生激烈爭吵。據該出租車司機描述，王某當時情緒非常激動，大喊大叫，並在中途下車。王某下車後獨自在街上行走，走到蒼山路與黃山路交叉口處遇到獨自回家的吳某，遂對吳實施暴力侵害。

另據新京報報導，王某父親稱，前兩年妻子過世，平時只有兒子和他兩個人住在家中。王某技校畢業後，打過一段時間工，現在在附近一家公司做催債工作，一個月能掙幾千元，具體公司名稱他說不清楚。此前也未曾聽到他提及打人的事情，直到25日警方上門，才得知此事。

據他回憶，近幾天王某未去上班，一直待在家中。「他說債要不回來，公司要扣他一半工資，壓力很大。 」他猜測，王某可能是由於最近壓力太大，喝了酒才做下錯事。對於警方通報中王某與女友感情糾紛一事，他表示並不知情。

值得注意的是，大連警方25日發布的通報中將王某稱作「犯罪嫌疑人」。有律師分析稱，警方相關通報信息顯示，該案為刑事案件。

另據澎湃新聞報導，大連公安通報25日稱，被害人臉部軟組織挫傷。對此，有網友提出質疑：視頻中犯罪嫌疑人將女子打到暈厥，怎麼「僅僅軟組織挫傷」?

據報導，遼寧盤錦女孩、29歲的受害人吳某被毆打後，22日凌晨2時許，乘出租車到大連醫科大學附屬第一醫院進行了頭部CT掃描等檢查。當晚接診的一名醫生說：「進來的時候，她整個臉都是腫的。」經診斷，吳某右側額、頂部皮下軟組織、雙眼側周軟組織腫脹。經醫生處置，吳某離開醫院回家。