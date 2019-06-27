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大連暴打案 網友爆歌舞廳馬仔打舞小姐 警方否認

2019-06-27 13:50世界日報 北京27日電

暴打女子案／事發地附近歌舞廳突然停業，大連警方否認施暴者受僱於歌舞廳。 (取材自...
暴打女子案／事發地附近歌舞廳突然停業，大連警方否認施暴者受僱於歌舞廳。 (取材自瀟湘晨報)
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「外地女孩吳某深夜在大連街頭被一男子毆打」事件持續引發人們關注。有媒體報導稱，距離事發地點約500米的「紅五歌舞廳」突然停業；還有網友評論稱，受害人吳某和施暴男子王某均在該舞廳工作。

澎湃新聞報導，事發後，有網友稱，施暴者王某是歌舞廳馬仔，受害者是該舞廳小姐。

報導說，大連市公安局相關部門負責人26日透露，嫌犯王某並非受雇於歌舞廳毆打遼寧盤錦女孩吳某，是酒後無既定目標毆打，也不認識受害人吳某。此外，他表示，目前暫無信息表明該起案件與事發現場附近的「紅五歌舞廳」有關，警方將很快發布詳細通報。

據報導，該負責人說，「女孩吳某在大連街頭被毆打」是一起偶發的、情節非常惡劣的案件，但非有目標地也非蓄謀毆打， 「（案件）並不複雜。」

報導指出，該負責人透露，王某25日接受審訊時稱，他與吳某素不相識。王某的女友以及與王某一同飲酒者佐證了王某的說法。

另據時間視頻報導，事發後，監控拍到打人一幕的店家26日已經關門並貼出轉讓告示。店老闆稱，轉讓不是因為監控拍到打人，而是地產中介效益不好。

網傳視頻顯示，22日0時44分，一名女孩在街頭一邊看手機一邊在行走時，突然遭一男子暴力襲擊。在68秒內，男子用拳頭重擊女孩頭部等部位19次，腳踢10次，其中26次正中女孩頭部。該男子並欲脫掉女孩衣物。隨後，該男子拽著女孩的頭髮將她拖出了視頻監控區域。

事發第二天，視頻在網上熱傳，但案發地點等信息成謎，人們猜測不斷。四川綿陽網警率先介入，全中國多地警方陸續介入調查。

25日9時53分起，公安部連發多條微博，呼籲網友積極提供線索。下午3時20分，遼寧省大連市公安局發布消息稱，當地此前接到一起類似報警。25日晚10時許，嫌犯王某被大連警方抓獲。

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