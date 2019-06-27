律師費4000萬 曾蔭權：耗盡積蓄

2019-06-27 12:47 世界日報 香港27日電



律師費估近4000萬 曾蔭權稱訴訟「幾耗盡我夫婦積蓄」 香港中國通訊社 分享 facebook

香港前特首曾蔭權因公職人員行為失當罪淪階下囚，26日獲終審法院裁定撤銷，他在聲明中提到「訴訟幾耗盡我夫婦終身積蓄」，據估計，兩次審訊及上訴，律師費已近4000萬元。撤銷定罪後，曾蔭權將可繼續保留長俸、勳銜，以及享用前特首的服務。

明報報導，曾蔭權在案件兩度審訊及上訴均一直聘用金杜律師事務所，並聘請外援、英國御用大律師萬江儀，連同本地資深大律師鄧樂勤、余承章，以及時任大律師陳政龍，分別處理兩次高院審訊、上訴庭上訴及終院上訴，料已花去曾蔭權近4000萬元。而他早前受審，被揭戶口有5000萬現金。曾蔭權可向律政司申請訟費，不過據悉他暫未有打算。

香港01報導，其昔日多年同袍兼教友、特首林鄭月娥透過新聞稿表示，對曾蔭權上訴得直感到高興，並祝福曾蔭權和曾太在主的恩典中生活愉快。

曾為曾蔭權撰寫求情信的民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘表示，結果證明曾是無辜，而慶幸他有宗教信仰支撐，才沒有崩潰。他又表示，曾作為前特首，經歷了入獄的磨難和屈辱，性格變得更純和及寬恕。同樣有份為曾撰寫求情信的前政務司司長陳方安生則指，替曾蔭權感到高興，會待他外遊回港後為他慶祝。

李柱銘表示，一直看好上訴「贏實」，因過往澳洲和香港的案例，都裁定公職人員行為失當的定義應收窄，惟原審庭及上訴庭都沒有引用最新的案例；故他一直相信到終審庭時，法官會審視之前判決的缺失，判曾蔭權上訴得直。

報導指出，曾俊華表示，曾蔭權現外遊，因案已「好痛苦」一段時間，希望對方日後生活愉快，「多時間影多靚相」。曾俊華前政治助理羅永聰則為外國傳媒提問，曾俊華會否參選特首，曾俊華稱「兩個字，NO（不會）」。