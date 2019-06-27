聯新國際醫療上海禾新醫院7周年院慶 遠程門診開診

2019-06-27 00:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



聯新國際醫療上海禾新醫院七周年、辰新醫院17周年院慶26日在禾新醫院舉行，並同時宣布上海禾新醫院康復暨運動醫學中心成立、聯新遠端門診開診，以及「赴台交流學習團上海校友聯誼會」成立等三大重大訊息。

周四院慶活動包括兩岸企業家峰會中小企業合作及青年創業推進小組辦公室主任李偉、上海市台灣同胞投資企業協會常務副會長張簡珍、上海市社會醫療機構協會會長闫東方等上海各界人士應邀出席。

創立於1991年的聯新國際醫療集團，是台灣首創醫院連鎖經營團體，秉持「全人照護（Holistic Health Care）」理念。

在26日院慶儀式上，聯新國際醫療集團還同步舉行「上海禾新醫院與台灣聯新運醫股份有限公司知識策略聯盟合作『上海禾新醫院康復暨運動醫學中心』簽約儀式」、「聯新國際醫院與上海禾新醫院醫聯體『聯新遠端門診』開診儀式」，以及及「聯新國際管理學院上海赴台交流學習團校友聯誼會成立儀式」三大活動。

上海禾新醫院康復暨運動醫學中心將提供專業運動員及運動愛好者全方位醫療服務，包括：肌骨再生治療、超音波導引疼痛治療、肩關節擴張術、體外震波；特色運動服務包括體適能檢測、功能性動力鏈檢測、肌理調整、傷害控制、神經肌肉再誘發及功能性運動訓練、神經肌肉誘發訓練、肌力強化重量訓練等專業醫療服務。

上海禾新醫院遠端門診則藉助不受時空限制的通信與資訊科技，交換兩地病患的醫療臨床資料及專家意見，克服空間及時間的障礙。

開診首日，遠端門診集合兩岸醫師共同為一名小細胞肺腺癌患者聯合看診，最終給出赴台進行免疫治療的建議。由於患者伴有嚴重氣喘，需隨身攜帶氧氣瓶，遠端門診為患者提供兩岸緊急轉送服務，在患者同意後當即辦理相關手續。

通過聯新上海禾新醫院的遠端會診平台，患者、大陸和台灣醫生將能共同參與「面對面」交流，給予患者及時且全面的診斷與治療方針。

「聯新國際管理學院」是台灣聯新國際醫療集團按集團願景及經營策略，整合台灣優秀醫管師資及醫院體系而組建的教育培訓戰略組織。自2012年起，聯新國際管理學院已多次組織大陸各省各級醫務工作者、醫務管理、醫院管理專家及學者，赴台灣相關醫療單位短期進修、學習與參訪。

其中，上海各區衛生主管單位、醫院、社區衛生服務中心迄今就已組織了近50批次，約690人次赴台進行短期進修。