死5年還住院…騙保術偷走救命錢

2019-06-27 04:50 世界日報 中國新聞組／整理



10張病床住136人？揭秘部分醫療機構「騙保術」。 分享 facebook

有人去世五年，仍能在人間「復活」並兩次報銷「住院費」；1000多元（人民幣，下同）的小手術做到一半，醫生硬是加價到2萬多元，才願為病患繼續施行手術；病床10張，住院人數卻有136人，這些都是醫療機構騙取醫保基金亂象，正惡化成為啃食中國百姓「救命錢」的社會毒瘤。

雙處方 看1個患者詐16萬

新華每日電訊報導，今年以來，山東、廣西、安徽、重慶、湖南等省區市或下轄地市，對醫療機構騙取醫保基金的行為開展集中打擊行動；這些醫療機構利用各種看似為患者著想的理由，藉診療為名，將詐騙的手伸向醫保基金。

李軍到一家縣民營醫院做簡單的包皮手術，術前被醫生打了一針藥物後，身體出現不良反應。躺上手術台後，醫生告訴他罹患了危害很大的囊腫瘤，需要增加手術費用。在醫生的連恐帶嚇下，他多支付了費用。

辦案人員對在中部某省一家民營醫院涉嫌騙取醫保基金檢查時，甚至發現「死人住院」的現象。一家民營醫院的報帳資料顯示，吉華霜在2016年7月至9月先後兩次到該院住院報銷，而實際上她已在2011年5月離世。

報導指出，不僅是騙病人，一些醫療機構為套取醫保基金，還在帳目上「騙自己」更騙監管部門。一些醫療機構在治病過程中通過「陰陽處方」開出高價藥，實際用的卻是普通藥，例如每支2.8元的中國國產針劑，冒充每支38元的進口藥給患者使用；有的醫院將患者自費藥品，換成可報銷藥品，騙取醫保基金近16萬元。

醫療機構騙取醫保基金亂象，啃食百姓「救命錢」。 分享 facebook

掛空床 10張病床住136人

以「掛空床」方式騙取醫保基金，也是一些醫療機構慣用的手法。今年5月，安徽省亳州市公布的十起典型案例中，就有三家鎮衛生院存在掛空床情形。中部省分某地區也調查發現，有的鄉鎮衛生院病床數只有10張，但同一天住院人數卻達136人。一家縣中醫院338名醫務人員中，有109人在本院「掛床住院」，比例超過三成。

報導指出，部分醫療機構也將騙取醫保基金的魔掌伸向特殊人群。從省區市查處的騙保案例來看，這些醫療機構利用針對貧困戶、低保戶等特殊人群就醫優惠政策，誘導不需要住院的群眾住院，以騙取醫保基金。

利益鏈 醫病靠眼神勾結

新華每日電訊調查發現，還有一些地區的醫療機構、監管部門工作人員和部分患者之間，形成一條騙取醫療基金的灰色利益鏈條。部分地區民營醫院就成為騙取醫保的重災區。

報導指出，在部分民營醫院內部，醫務人員之間達成某種默契，醫生、護士相互勾結，合夥騙取醫保基金。辦理過多起民營醫院騙保案件的人員表示，有的醫生、護士對患者需要或不必要的檢查項目，只要一個眼神或肢體語言就能領會，已成為醫院合夥騙保的潛規則。

這些醫院的醫務人員有明確的分工。比如有的醫務人員負責以「免費」體檢和治療為名，獲取一些人的戶口冊、身分證、醫保卡等信息，用以編造虛假住院資料。這些醫院還專門發動本院員工去收集他人身分信息，再安排專人偽造住院病歷報銷醫保基金。

部分醫療機構不僅利用患者，連家屬的信息也不放過。一名辦案人員表示，他們調查發現，一名普通子宮頸炎患者被民營醫院騙住院治療花費2萬多元，其家屬信息又被這家醫院利用虛造病歷，騙取醫保基金1萬多元。

此外，還有公職人員也涉足其中。報導指出，中部一個省分在調查一起騙保案件中就查出，有公職人員違規向一家醫院放款收息近6萬元，還有公職人員違規到醫院擔任顧問收取報酬18萬元；有的縣醫保局審核員非法為醫院提供蓋有醫保局公章的空白住院證明，用於騙取醫保基金。有人作為醫保審核員，竟多次修改患者資料，並從外地購買虛假患者住院資料，虛報、冒領醫保基金50多萬元。

多名辦案人員反映，部分醫療機構與監管部門人士相互勾結，甚至部分患者明知個人信息被盜用，也甘於將自己的相關證卡，作為醫療機構圍獵醫保基金的工具，已成為威脅醫保基金安全的一大危害。

防火牆 補漏洞再嚴監管

多名查辦騙取醫保基金案件的人員認為，加強對醫保基金使用的監管十分緊要，對相關制度「查缺補漏」刻不容緩。

他們建議，職能部門應不同程度給鄉鎮衛生院下達分配保底盈利目標，達不到目標，便從撥付各鄉鎮衛生院的工作經費和人員工資中扣除。另一方面，應加大監管的力道，以克服醫保基金管理涉及衛計、醫保、物價、市場監管等多個部門，管理鏈條較長、部門之間協作機制不暢的問題。

此外，當前對欺詐騙保行為的處理力度也偏輕。據辦案人員介紹，相關職能部門對存在違法騙取醫保基金行為的醫療機構，往往採取核減一定數額補償基金、罰款整改、暫停報銷等方式處理，但未及時將其清理出醫保定點單位。

報導指出，去年11月，國家醫療保障局決定在全國範圍內開展專項行動「回頭看」，聚焦三個重點領域：對於醫療機構，重點查處誘導參保人員住院、盜刷和冒用參保人員社會保障卡、偽造醫療文書或票據、協助參保人員套取醫保基金、虛記或多記醫療服務費用等行為；對於零售藥店，重點查處串換藥品，刷卡套取基金等行為；對於參保人員，重點查處通過票據作假騙取基金等行為。同時，國家醫保局將全面提升醫保基金監管水平，完善智能監控體系。

報導稱，目前不少省區市對欺詐騙保行為的打擊已取得積極成效。以山東為例，自去年10月以來，累計檢查定點醫藥機構2萬8233家，約談限期整改3797家，暫停和解除定點協議977家，累計追回醫保基金4443.75萬元，22人被移送司法機關。中部某縣在2017年醫保基金虧損近2000萬元，經過嚴厲打擊欺詐騙保行為後，2018年醫保基金結餘超過8000萬元。

專家認為，目前打擊欺詐騙保的重點在於構築一道堅實的防火牆，對醫療報銷制度和執行中存在的漏洞盡快補齊。張宏冰表示，應推進醫保智能監控工作，積極引入信息技術服務機構、會計師事務所、商業保險機構等第三方力量，參與醫保基金監管工作。