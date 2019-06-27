親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

影／竹南慈祐醫院火警 數十名病患緊急疏散

死5年還住院…騙保術偷走救命錢

2019-06-27 04:50世界日報 中國新聞組／整理

10張病床住136人？揭秘部分醫療機構「騙保術」。
10張病床住136人？揭秘部分醫療機構「騙保術」。
分享

有人去世五年，仍能在人間「復活」並兩次報銷「住院費」；1000多元（人民幣，下同）的小手術做到一半，醫生硬是加價到2萬多元，才願為病患繼續施行手術；病床10張，住院人數卻有136人，這些都是醫療機構騙取醫保基金亂象，正惡化成為啃食中國百姓「救命錢」的社會毒瘤。

雙處方 看1個患者詐16萬

新華每日電訊報導，今年以來，山東、廣西、安徽、重慶、湖南等省區市或下轄地市，對醫療機構騙取醫保基金的行為開展集中打擊行動；這些醫療機構利用各種看似為患者著想的理由，藉診療為名，將詐騙的手伸向醫保基金。

李軍到一家縣民營醫院做簡單的包皮手術，術前被醫生打了一針藥物後，身體出現不良反應。躺上手術台後，醫生告訴他罹患了危害很大的囊腫瘤，需要增加手術費用。在醫生的連恐帶嚇下，他多支付了費用。

辦案人員對在中部某省一家民營醫院涉嫌騙取醫保基金檢查時，甚至發現「死人住院」的現象。一家民營醫院的報帳資料顯示，吉華霜在2016年7月至9月先後兩次到該院住院報銷，而實際上她已在2011年5月離世。

報導指出，不僅是騙病人，一些醫療機構為套取醫保基金，還在帳目上「騙自己」更騙監管部門。一些醫療機構在治病過程中通過「陰陽處方」開出高價藥，實際用的卻是普通藥，例如每支2.8元的中國國產針劑，冒充每支38元的進口藥給患者使用；有的醫院將患者自費藥品，換成可報銷藥品，騙取醫保基金近16萬元。

醫療機構騙取醫保基金亂象，啃食百姓「救命錢」。
醫療機構騙取醫保基金亂象，啃食百姓「救命錢」。
分享

掛空床 10張病床住136人

以「掛空床」方式騙取醫保基金，也是一些醫療機構慣用的手法。今年5月，安徽省亳州市公布的十起典型案例中，就有三家鎮衛生院存在掛空床情形。中部省分某地區也調查發現，有的鄉鎮衛生院病床數只有10張，但同一天住院人數卻達136人。一家縣中醫院338名醫務人員中，有109人在本院「掛床住院」，比例超過三成。

報導指出，部分醫療機構也將騙取醫保基金的魔掌伸向特殊人群。從省區市查處的騙保案例來看，這些醫療機構利用針對貧困戶、低保戶等特殊人群就醫優惠政策，誘導不需要住院的群眾住院，以騙取醫保基金。

利益鏈 醫病靠眼神勾結

新華每日電訊調查發現，還有一些地區的醫療機構、監管部門工作人員和部分患者之間，形成一條騙取醫療基金的灰色利益鏈條。部分地區民營醫院就成為騙取醫保的重災區。

報導指出，在部分民營醫院內部，醫務人員之間達成某種默契，醫生、護士相互勾結，合夥騙取醫保基金。辦理過多起民營醫院騙保案件的人員表示，有的醫生、護士對患者需要或不必要的檢查項目，只要一個眼神或肢體語言就能領會，已成為醫院合夥騙保的潛規則。

這些醫院的醫務人員有明確的分工。比如有的醫務人員負責以「免費」體檢和治療為名，獲取一些人的戶口冊、身分證、醫保卡等信息，用以編造虛假住院資料。這些醫院還專門發動本院員工去收集他人身分信息，再安排專人偽造住院病歷報銷醫保基金。

部分醫療機構不僅利用患者，連家屬的信息也不放過。一名辦案人員表示，他們調查發現，一名普通子宮頸炎患者被民營醫院騙住院治療花費2萬多元，其家屬信息又被這家醫院利用虛造病歷，騙取醫保基金1萬多元。

此外，還有公職人員也涉足其中。報導指出，中部一個省分在調查一起騙保案件中就查出，有公職人員違規向一家醫院放款收息近6萬元，還有公職人員違規到醫院擔任顧問收取報酬18萬元；有的縣醫保局審核員非法為醫院提供蓋有醫保局公章的空白住院證明，用於騙取醫保基金。有人作為醫保審核員，竟多次修改患者資料，並從外地購買虛假患者住院資料，虛報、冒領醫保基金50多萬元。

多名辦案人員反映，部分醫療機構與監管部門人士相互勾結，甚至部分患者明知個人信息被盜用，也甘於將自己的相關證卡，作為醫療機構圍獵醫保基金的工具，已成為威脅醫保基金安全的一大危害。

防火牆 補漏洞再嚴監管

多名查辦騙取醫保基金案件的人員認為，加強對醫保基金使用的監管十分緊要，對相關制度「查缺補漏」刻不容緩。

他們建議，職能部門應不同程度給鄉鎮衛生院下達分配保底盈利目標，達不到目標，便從撥付各鄉鎮衛生院的工作經費和人員工資中扣除。另一方面，應加大監管的力道，以克服醫保基金管理涉及衛計、醫保、物價、市場監管等多個部門，管理鏈條較長、部門之間協作機制不暢的問題。

此外，當前對欺詐騙保行為的處理力度也偏輕。據辦案人員介紹，相關職能部門對存在違法騙取醫保基金行為的醫療機構，往往採取核減一定數額補償基金、罰款整改、暫停報銷等方式處理，但未及時將其清理出醫保定點單位。

報導指出，去年11月，國家醫療保障局決定在全國範圍內開展專項行動「回頭看」，聚焦三個重點領域：對於醫療機構，重點查處誘導參保人員住院、盜刷和冒用參保人員社會保障卡、偽造醫療文書或票據、協助參保人員套取醫保基金、虛記或多記醫療服務費用等行為；對於零售藥店，重點查處串換藥品，刷卡套取基金等行為；對於參保人員，重點查處通過票據作假騙取基金等行為。同時，國家醫保局將全面提升醫保基金監管水平，完善智能監控體系。

報導稱，目前不少省區市對欺詐騙保行為的打擊已取得積極成效。以山東為例，自去年10月以來，累計檢查定點醫藥機構2萬8233家，約談限期整改3797家，暫停和解除定點協議977家，累計追回醫保基金4443.75萬元，22人被移送司法機關。中部某縣在2017年醫保基金虧損近2000萬元，經過嚴厲打擊欺詐騙保行為後，2018年醫保基金結餘超過8000萬元。

專家認為，目前打擊欺詐騙保的重點在於構築一道堅實的防火牆，對醫療報銷制度和執行中存在的漏洞盡快補齊。張宏冰表示，應推進醫保智能監控工作，積極引入信息技術服務機構、會計師事務所、商業保險機構等第三方力量，參與醫保基金監管工作。

患者詐騙手術
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

鄭州直飛倫敦 25日首航

2019-06-27 04:36

四川航空 成都飛羅馬開通

2019-06-27 04:35

南方航空 在台首招乘務員

2019-06-27 04:35

大陸傳統村落名錄 貴州724個居第一

2019-06-27 04:35

河南安陽／天道、地道、人道 「周易」中華傳統文化經典

2019-06-27 00:55

河南安陽／圖解甲骨文 古文明占卜學

2019-06-27 00:53

河南安陽／安陽殷墟 商代晚期都城遺址

2019-06-27 00:52

河南安陽／羑里城 中國歷史遺存最早國家監獄遺址

2019-06-27 00:51

17歲少年為快錢淪「毒騾」 吞60顆海洛英膠囊返國遭逮

2019-06-26 21:45

浙江12歲少女患骨盆腔炎輸卵管積水需切除 竟與媽媽有關？

2019-06-26 20:43

大陸前國家副主席李源潮露面 破除自殺謠言

2019-06-26 20:35

影／抓到了！男酒後街頭狂踹路遇女子 只因「心情不好」

2019-06-26 17:14

大陸國台辦：已聘任近100名台灣仲裁員

2019-06-26 15:41

牛肉丸子麵多美味 吃了就知道

2019-06-26 14:20

七里峪風景區 生物多樣性寶庫

2019-06-26 14:20

山西臨汾+堯廟／匯聚五千年文明的祖廟

2019-06-26 14:20

拜人文始祖、揚中華文化 祭堯大典在「堯陵」

2019-06-26 14:20

南方航空今年首度在台招聘空服員 收到2255份履歷

2019-06-26 12:20

旗津溫州小三通遭批騙局 國台辦質疑民進黨背後用意

2019-06-26 11:30

滬台舉行雙城論壇 國台辦：兩岸城市交流可以行穩致遠

2019-06-26 11:02

這些歌在大陸被消失⋯為何連倩女幽魂都不放過

2019-06-26 11:00

中國對加拿大出手了？ 已暫停所有加拿大肉類對華出口

2019-06-26 09:48

90後人設 養壯餐飲紅海

2019-06-26 02:59

粵菜大賽 爭取國家資格證書

2019-06-26 00:41

熊貓玩耍 憨態可掬

2019-06-26 00:40

東方航空招聘空服員 數千人參加

2019-06-26 00:39

通航社會化服務 發展新熱點

2019-06-26 00:38

大陸擬立「密碼法」 草案昨初審

2019-06-26 00:38

6經濟諾獎得主 解讀十大問題

2019-06-26 00:37

粵港澳大灣區文化藝術節 台上一分鐘 台下十年功

2019-06-26 00:36

聲輝粵劇 台上一分鐘 台下十年功

2019-06-26 00:35

陸廁所革命有成 催生「網紅廁所」

2019-06-26 00:33

福建高校 擴大對台招生

2019-06-26 00:32

貧困縣4000萬拍戲層層剝削 10萬元導演費付不起

2019-06-25 13:16

雙城論壇再提「兩岸一家親」？柯文哲這麼回

2019-06-25 12:10

一年直降5名 中國城市競爭力台北落第9高雄還排35

2019-06-25 11:09

港深高鐵將「地鐵化」 購票後可選搭任何班次

2019-06-25 10:17

福建大雨成災 3.5萬人避難

2019-06-25 01:57

三星堆博物館 化身青銅器療養院

2019-06-25 01:57
看更多

熱門文章

共青團稱秦漢的爸爸是民族敗類 電影「八佰」正式撤檔

2019-06-26 20:38

韓、郭都不要一國兩制作為選項 國台辦回應

2019-06-26 10:54

大陸國台辦：已聘任近100名台灣仲裁員

2019-06-26 15:41

這些歌在大陸被消失⋯為何連倩女幽魂都不放過

2019-06-26 11:00

中國對加拿大出手了？ 已暫停所有加拿大肉類對華出口

2019-06-26 09:48

旗津溫州小三通遭批騙局 國台辦質疑民進黨背後用意

2019-06-26 11:30

美中貿易談判進度90% 外資早知道？陸股ETF爆2萬張買盤

2019-06-26 21:18

國台辦：今年水荒隨時可以船運應急供水

2019-06-26 10:41

齊人之福！男子娶3老婆被關1年半 3個家相距不到一公里

2019-06-26 13:56

日本老牌百貨高島屋 宣佈退出中國市場

2019-06-26 13:58

送到隔壁幼稚園...爺爺首次帶孫女上學出包 還罵：你就是不想上學

2019-06-26 13:56

暫停所有加國豬肉進口與孟晚舟有關？陸外交部這麼說

2019-06-26 17:21

南方航空今年首度在台招聘空服員 收到2255份履歷

2019-06-26 12:20

大陸前國家副主席李源潮露面 破除自殺謠言

2019-06-26 20:35

國台辦砲轟陸委會惡劣 甘當反華勢力的馬前卒

2019-06-26 11:12

國台辦：反對外部勢力介入台灣選舉

2019-06-26 12:04

習近平27日參加廿國集團峰會 專家稱此行有三大看點

2019-06-26 20:08

曾蔭權瀆職罪服刑完提終極上訴 法院今裁定撤銷定罪

2019-06-26 15:21

逾百港人至各國駐港領事館請願 促G20向習近平施壓

2019-06-26 10:42

逾1500港民兵分三路遊行 向19個駐港領使館請願

2019-06-26 11:30

陸外交部：香港問題屬中國內政 G20峰會不討論

2019-06-26 16:30

國台辦：海峽論壇超過1萬台人參加創歷史新高

2019-06-26 10:42

浙江12歲少女患骨盆腔炎輸卵管積水需切除 竟與媽媽有關？

2019-06-26 20:43

17歲少年為快錢淪「毒騾」 吞60顆海洛英膠囊返國遭逮

2019-06-26 21:45

李家寶返陸人身安全 國台辦：不是十分了解

2019-06-26 12:42

影／抓到了！男酒後街頭狂踹路遇女子 只因「心情不好」

2019-06-26 17:14

中國首支5G手機 華為製造的 7月後可望上市

2019-06-26 12:51

牛肉丸子麵多美味 吃了就知道

2019-06-26 14:20

北京官方籲日本 G20峰會期間維護習近平尊嚴

2019-06-27 00:41

滬台舉行雙城論壇 國台辦：兩岸城市交流可以行穩致遠

2019-06-26 11:02

食安？報復？大陸暫停進口加國肉類

2019-06-26 14:40

「不合作運動」擾民 港青稅務大樓外道歉

2019-06-26 17:02

曾蔭權瀆職案終審勝訴 「公職失當罪」撤銷

2019-06-26 16:59

港府撥歸用地給解放軍 引抗議

2019-06-26 19:01

警總被圍 港警務處長：追究違法行為

2019-06-26 17:04

中國銀行業協會：依法不應履行美國法院判決

2019-06-26 14:12

七里峪風景區 生物多樣性寶庫

2019-06-26 14:20

港人籌款登廣告 促G20關注反送中

2019-06-26 17:07

恐貿易戰引外資撤離 李克強再下令優化經商環境

2019-06-26 17:05

美助台防中干預大選 國台辦：反對外部勢力介入

2019-06-26 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top