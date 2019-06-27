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大陸傳統村落名錄 貴州724個居第一

2019-06-27 04:35聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

貴州省住房和城鄉建設廳表示，中國住房和城鄉建設部等部門日前公布第五批列入中國傳統村落名錄的村落名單，貴州179個村寨列入第五批中國傳統村落名錄，累計724個，數量躍居中國第一；貴州省黔東南苗族侗族自治州累計409個，居中國市（州、地、盟）第一。

中新社報導，注重文化傳承，探索多種形式保護。2018年，貴州啟動100個傳統村落數字博物館建設，採取信息化手段，為傳統村落的傳統建築、古街小巷、古樹名木等建檔立卡。目前，貴州省級數字博物館已基本建成，同時建生態博物館保護傳承模式，通過合作、自建、捐建等模式，將文化遺產原狀地保護和保存在其所在的環境中。

貴州省傳統村落多以木質結構為主，消防基礎設施是傳統村落防火安全的最大短板，為此貴州省住房和城鄉建設廳多方面加大傳統村落消防基礎設施建設力度，為解決傳統村落消防水源、防火分區、消防工程驗收等技術性問題，2018年，貴州還出台了中國第一部《貴州省傳統村落消防安全技術導則（試行）》技術性文件。

結合貴州實際，貴州堅持在發展中保護，在保護中發展，積極總結探索保護發展路徑，政府加大投入對村寨基礎設施、環境衛生、交通通達條件進行改善，引導發展鄉村旅遊、休閒旅遊、觀光旅遊等。貴州還通過制定村規民約，強化村民自治，促進村寨的社會結構、文化結構的保存。

博物館遺產建築
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