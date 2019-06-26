17歲少年為快錢淪「毒騾」 吞60顆海洛英膠囊返國遭逮

2019-06-26 21:45 香港01 記者姜庚宇／報導



中緬邊境販毒案件頻發，人體運毒已成產業鏈。（資料圖片） 分享 facebook 今天（26日）是第32個國際禁毒日，《新華每日電訊》等內媒發文，介紹中國禁毒現狀。有報道指，在雲南和緬甸的邊境，人體運毒已成「產業鏈」，通過網絡招募、熟人介紹，不少來自貧困地區、學歷不高的年輕人參與其中。

在南京鐵路公安處新近破獲的一宗人體運毒案中，4名「毒騾」皆不滿18歲，其中17歲的少年小馮起初是為了「賺快錢」，卻被逼吞下60顆海洛英膠囊，且首次作案就遭到逮捕。

小馮原本在廣東中山務工，收入不高花銷大，手頭比較緊。一天晚上，朋友小高告訴他，有一份賺快錢的工作，一次能賺得1萬元（人民幣．下同），小馮便爽快答應。翌日對方就發來車資、餐食和住宿費用，甚至還有買煙的錢。

這些優待令小馮心動，他很快就辭去工作，前往雲南邊境的一個小鎮，由專人協助偷渡至緬甸，安排在當地一間酒店入住。得知要販毒後，小馮有些遲疑，但毒販們卻翻臉威脅他，若中途退出就要賠償此前的各項開支。

由於不敢反抗，加上看到其他人確實運毒成功並收到款項，小馮便抱着僥倖心理決定試一次，認為「大不了被抓，關上15年」。幾天後，他被要求吞食65顆海洛英膠囊。「一顆一顆地吞，吞一次，喝一大口水，最後總共吞了60顆，每顆5克，耗時約4、5個小時。」

小馮說，毒品卡在喉嚨裏時最難受，到最後則是肚子脹得難受，吞到第56顆時他嘔吐了，便向毒販們求饒，但對方執意要他吞下65顆，說吞不下就要虧本，最後他又堅持吞下2顆。

馮姓少年簽字確認從其體內排出的毒品。（半月談） 分享 facebook

排泄毒品時被抓 後悔心聲：「苦」來漫長牢獄

剛吞完毒品，毒販立即用電單車將小馮送到邊境線，再用私家車送至西雙版納機場，讓他飛往成都再轉往湖南長沙，最後包車到漵浦縣一間酒店排出毒品，卻在排泄毒品時被抓捕。

小馮被查獲時，吞在肚子裏的60顆拇指大小的毒品，已有28顆排出，餘下32顆是在警方監督下，經醫生指導，利用開塞露等藥物分多次排泄，耗時一日一夜。

報道指，類似的遭遇，介紹小馮參與販毒的小高同樣經歷過，但瘦弱的小高只能吞下30顆毒品，成事後毒販向其支付了4000元報酬。小高後來成為中介，每介紹一名毒騾，就賺取2000元佣金。在看守所待審的日子裏，幾名少年均後悔不已，他們沒想到「苦」來的不是金錢，而是漫長的牢獄生活。

「沒文化、沒手藝，卻都想賺快錢。」南京鐵路公安辦案警員說，金錢觀扭曲、法律意識淡薄是這些少年落入人體販毒陷阱的關鍵原因。

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