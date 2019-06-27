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河南安陽／天道、地道、人道 「周易」中華傳統文化經典

2019-06-27 00:55聯合報 特派記者胡明揚／河南安陽報導

周文王演易台，左邊的石碑為台中易道協會致贈的歸宗圖石碑。 記者胡明揚／攝影
周文王演易台，左邊的石碑為台中易道協會致贈的歸宗圖石碑。 記者胡明揚／攝影
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周文王被囚的歲月中，寫出影響後世巨大的奇書「周易」。河南安陽周易研究會會長王志軒表示，「周易」是古老又燦爛的文化瑰寶，是最能體現中華傳統文化的經典。

王志軒說，周易講的是自然規律，中國人的智慧就來自於自然。周易裡沒有超自然的力量，它講的是天道、地道、人道；中國人自古至今推崇「天人合一」與自然和諧，順應自然來養生、生活、生產；道家也講道法自然，道家的思維來自於周易，儒家的智慧也來自於周易。

周易影響後世數千年，成為古代帝王、政治家、軍事家甚至商家的必修課；中國人很多性格、習慣、為人處世之道，都受其影響。王志軒指出，其實周易的形成是在一個漫長的歷史時期，在幾千年的歷史過程中，是很多聖賢共同創作，但是名字在歷史上是有變化的，從「連山易」、「歸藏易」到「周易」。周易的形成，據說是在殷周之際；其實在周易之前，還有「連山易」、「歸藏易」，簡單的說，可以分為夏代的易、商代的易、周代的易，夏代的易和商代的易，到今天已經失傳了，能看到只有隻言片語，周易我們還可以看到全本書。

八卦源於中國古代對基本的宇宙生成、相應日月的地球自轉（陰陽）關係、農業社會和人生哲學互相結合的觀念。最原始資料來源，為西周的周易，內容有64卦。

周易記錄「易有太極，始生兩儀。兩儀生四象，四象生八卦。」兩儀即陰陽，可在不同時候引申為天地、晝夜、男女等等。四象，即少陰、少陽、太陰、太陽。在不同時候，可分別對應四方、四季、四象。

青龍居東，春之氣，少陽主之；朱雀居南，夏之氣，太陽主之；白虎居西，秋之氣，少陰主之；玄武居北，冬之氣，太陰主之。四季養生也分別對應為：生、長、收、藏。八卦，即乾、坤、巽、兌、艮、震、離、坎，分別代表天地等諸意。

王志軒指出，中國文明有5000年歷史，影響深遠，特別是在東亞，有一個漢字文化圈，或者叫中華文化圈，包括中國，還有朝鮮半島、日本、中南半島、東南亞，歷史上這個廣大的區域都是使用漢字，也讀中國古代的儒家、道家經典。周易是儒家、也是道家經典，所以漢字文化圈在歷史上要學習周易的。

王志軒說，明清之際，歐洲的傳教士來到中國，他們把周易帶到歐洲，翻譯成了拉丁文、法文等，傳播到了歐洲，歐洲人掀起了周易熱，所以現在周易是全球性的學問，而且是一門顯學。

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