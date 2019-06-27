河南安陽／圖解甲骨文 古文明占卜學

2019-06-27 00:53 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／河南安陽報導



殷墟遺址內設立甲骨文石碑林，正反面可以對照每片甲骨文與今文內容。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 要研究周易，就不能不提甲骨文。甲骨文是商朝中後期的占卜記錄，因為文王演易那個時代也是商朝末年，所以周文王寫的文字，其實就是甲骨文。今人要讀懂周易，必要懂甲骨文，才能夠讀懂周易。

安陽是甲骨文的發現地，是周易文化的發祥地，也是中華民族文明的發源地。安陽殷墟100多年前出土甲骨文，總計15萬多片龜甲和牛肩胛骨，4500多個單字，其中99%為卜辭，重要者還塗朱塗墨，內容涉及政治、軍事、文化、社會習俗、天文、曆法、醫藥等諸多內容，可見殷商時期的甲骨卜辭，就是商代周易文化典籍；甲骨文上燒錄的占卜結果、易卦等，都屬於「歸藏易」的範疇。

河南安陽周易研究會會長王志軒說，經過3000多年，文字的字形、字音和字義都有變化，我們如果僅僅看字面意思，是讀不懂周易的，必須回到那個年代、那個場景去，然後把當時的字義、字音都復原了，才能讀懂原本的周易，所以甲骨文和周易是密不可分的。

王志軒表示，甲骨文其實是占卜記錄，甲骨卜辭，當時的文字有幾種載體，殷周時候用毛筆寫在竹簡上，寫在絲帛上，也把文字鑄造在青銅器上。鑄造在青銅器上叫「金文」，寫在帛上叫「帛書」，寫在竹簡上叫「竹書」，刻在甲骨上叫「甲骨文」。為什麼要刻在甲骨上?

因為當時的人用甲骨來占卜，占卜後，用刀子把占卜的過程和結果刻在卜兆的旁邊，所以甲骨卜辭是占卜紀錄，甲骨文與周易是密不可分的。