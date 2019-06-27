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河南安陽／羑里城 中國歷史遺存最早國家監獄遺址

2019-06-27 00:51聯合報 特派記者胡明揚／河南安陽報導

周文王被囚於羑里城，寫出影響後世巨大的奇書「周易」。 記者胡明揚／攝影
周文王被囚於羑里城，寫出影響後世巨大的奇書「周易」。 記者胡明揚／攝影
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說起通俗小說「封神演義」，一般人都耳熟能詳；而在真實歷史周滅商的過程中，西伯侯周文王姬昌因為深得人心，勢力逐漸坐大，引起紂王疑慮，將他囚禁在河南安陽湯陰縣羑里城。

現存羑里城遺址，為一片高出地面約丈餘的土台，南北長105米，東西寬103米，面積達萬餘平方米。羑里城景區分前、後兩個部分，前景區有周文王演易處、大殿、洗心亭、玩占亭、御碑亭、易碑亭、演易台等；後景區有伏羲祠、吐兒塚、太公祠、老子祠、孔子祠、十二生肖石雕及八卦陣迷宮、姜太公封神館等。

羑里城每年舉辦大規模周易文化論壇活動，演出者穿著古代禮服排出八卦圖案。 圖╱本報...
羑里城每年舉辦大規模周易文化論壇活動，演出者穿著古代禮服排出八卦圖案。 圖╱本報安陽傳真
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周文王在長達7年囚禁的磨難歲月中，寫出影響後世巨大的奇書「周易」（又稱易經）。「周易」為周文王所作，最大的依據是漢代「史記」作者司馬遷的著作「報任安書」中的一句話：「文王拘而演周易。」而典故的發源地，就在安陽市湯陰縣羑里城，也是中國歷史上遺存下來最早的國家監獄遺址。

周文王雕像 記者胡明揚／攝影
周文王雕像 記者胡明揚／攝影
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歷史記載周文王為商代末年西方諸侯之長，姬姓，名昌，古公亶父之孫，季曆之子。相傳西伯侯姬昌在位50年，已為滅商大業作好充分準備，但未及出師便去世，周人諡西伯為文王。其次子姬發繼位，為周武王，終於完成滅商大業。

姬昌在羑里被囚的漫長歲月裡，發憤治學，潛心研究，將伏羲八卦演為64卦、384爻，並提出「剛柔相對，變在其中」富有樸素辯證法的觀點，著成「周易」一書，被後世列為五經之首，後人為紀念西伯姬昌，在羑里城遺址上建起文王廟。

文王廟坐北朝南，現存建築為明嘉靖二十一年（1542年）重建。在城台的南下端，建有青石牌坊一座，上鐫楷書大字「演易坊」。山門前兩側，各有碑石一通；西側巨碑上刻「周文王羑里城」，東側方碑是著名的「禹碑」（又作「岣嶁碑」），77字，其書法非符篆，又非繆篆，頗為奇特。

拾級而上，山門巍峨屹立，參天古柏布滿廟院。院內西側便是演易台，相傳這裡是西伯侯姬昌被囚演易之所。上下兩層，均是3間，樓高13米，建在1米多高的磚石台基上，門額上陽鐫「演易台」三字。林立在廟院中的碑刻，均是明清以來的帝王、文武官員以及文人學士頌揚文王的詩、賦、篇章。其中最引人矚目的是「文王易」碑，上鐫「周易」64卦及其釋卦辭文，是研究「周易」的重要實物資料。

大殿在羑里城正中，歇山重簷式建築，氣勢雄偉，是文王廟的主殿堂。大殿正中為文王鍛銅塑像，像貌魁奇，神態肅穆，令人肅然起敬。

姜太公祠中的姜太公像 記者胡明揚／攝影
姜太公祠中的姜太公像 記者胡明揚／攝影
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御碑是清乾隆皇帝遊歷安陽湯陰，親謁羑里，感概萬千，在此揮毫題詩。吐兒塚，相傳周文王在羑里演易時，被殷紂王得知，為試其真偽，竟殘忍地將其長子伯邑考殺害，做成肉湯，逼其吞食。周文王明知是親生骨肉，卻強忍悲痛吃下，之後再到演易台後吐出。後人在此堆起一個土塚，取名「吐兒塚」。

演易台位於大殿右後側，重建於1994年，是文王被囚期間，推演64卦和創作「周易」的地方，台上有文王正在推演「周易」的塑像。

羑里城的八卦陣按文王後天八卦乾、坎、艮、震、巽、離、坤、兌方位，分別布有群英陣、連環陣、誘敵陣、將軍陣、臥龍陣、長蛇陣、迷魂陣、十面埋伏陣八個陣勢，八卦陣迷宮，每陣各有特點，遊客可測試一下自己的智慧。

文王廟的主殿堂 記者胡明揚／攝影
文王廟的主殿堂 記者胡明揚／攝影
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