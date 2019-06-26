浙江12歲少女患骨盆腔炎輸卵管積水需切除 竟與媽媽有關？

2019-06-26 20:43 香港01 記者李納德／報導



內地一名12歲少女患上婦女病長期腹痛，嚴重到要切除輸卵管。（示意圖／資料圖片） 分享 facebook 內褲是貼身衣物，購買後不能退換，但如果和別人交換穿，會有甚麼後果呢？內地浙江一名12歲少女近日嚴重腹痛，更出現嘔吐、發燒等症狀，求醫後發現她得了骨盆腔炎，令整個輸卵管積水蓄膿，最後必須切除一側的輸卵管。醫生難以理解為何女童沒有性生活及不良嗜好下會患婦女病，在了解她的生活習慣後發現，可能與女童和媽媽經常交換內褲穿有關。

一名化名小芳的少女，兩年前月經初潮，無性生活及不良習慣，但自半個月前出現持續性腹痛，其後出現發燒、嘔吐等情況，求醫發現患上骨盆腔炎，導致輸卵管積水蓄膿。

醫生用抗生素治療一周後效果欠佳，隨後做了腹腔鏡手術，包括切除右輸卵管、切除右卵巢囊腫及修復左輸卵管等。醫生原先考慮盡可能保留輸卵管，但因病變嚴重，和女童家屬商討後決定切除一側輸卵管。

院方解釋，骨盆腔炎是常見婦女病，是生殖道感染性疾病統稱，包括子宮內膜炎、輸卵管炎、輸卵管卵巢膿腫、盆腔腹膜炎等，多出現於性活躍的育齡期婦女身上，沒有性生活的少女中病發率低於百分之一。輸卵管積膿是盆腔炎向輸卵管擴散引起的，會導致下腹疼痛、發燒、白帶增多、壓痛明顯等。

醫生仔細向女童查問後發現，小方和媽媽的內褲放在一起，經常穿了媽媽的內褲，媽媽曾患陰道炎，以往接受治療後一度好轉，但之後沒有覆診。浙大婦院婦三科主任周堅紅稱，小方媽媽是育齡期婦女，性生活頻繁，「又患過陰道炎，帶有病原體的貼身衣物容易引起交叉感染」，而且小方的經期較長，有7至10天，也不注重其間衛生，宮頸黏液的防禦功能較差，為細菌生長及積膿形成創造了條件。

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文章授權轉載自《香港01》