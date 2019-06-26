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大陸前國家副主席李源潮露面 破除自殺謠言

2019-06-26 20:35聯合報 記者陳言喬╱即時報導

許久未露面的大陸前國家副主席李源潮的近照近日在大陸社交平台熱傳。照片顯示，身著淺色襯衫的李源潮正在閱讀一份2019年6月24日的「人民日報」。

這張照片似是刻意拍攝後流傳開來，目的在粉碎有關李源潮的一些流言。李源潮近年的動向頻頻引人揣測，最近網路甚至稱他自殺身亡，中央已介入調查的謠言。

多維稱，從照片背景上看，似乎拍攝於一處平房院落裡，隔著白色窗簾依稀可以看到院外的建築。 

李源潮生於1950年11月份，早年在共青團系統和中國文化部任要職，此後主政江蘇。2007年李源潮北上出任中組部部長，掌握人事大權，同年躋身中共中央政治局委員。中共十八大後，他連任政治局委員，並改任中國國家副主席一職。2017年中共十九大上，時年67歲的李源潮未能再次進入中共領導層序列，隨後徹底退出政壇。 

卸任後，李源潮曾有過幾次公開的露面，且多為私人場合。2018年9月30日，李源潮出席中國國慶招待會。數日後的10月4日，他和妻子高建進回到50年前曾經工作過的江蘇大豐上海農場。 最近的一次露面是2019年1月2日披露的。消息稱，當時李源潮在江西省景德鎮市、浮梁縣相關官員的陪同下現身皇窯考察

大陸前國家副主席李源潮露面，正在看六月廿四日的人民日報。(取自網路)
大陸前國家副主席李源潮露面，正在看六月廿四日的人民日報。(取自網路)
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中共考察上海
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