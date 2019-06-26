影／抓到了！男酒後街頭狂踹路遇女子 只因「心情不好」

2019-06-26 17:14 世界日報 中國新聞組／北京26日電



來源：YouTube

一則「深夜街頭一女孩遭男子拳打腳踢、撕扯衣服、拖行」的視頻24日起在網路上瘋傳，視頻中一名男子在街頭持續拳打腳踢一名年輕女子頭部，合計打了18拳，還撕扯女子短褲，並揪住她頭髮將其拖拽走。該男子的暴行引發眾怒，網友與公安部都喊「抓！」大連警方25日宣布逮捕這名31歲王姓男子，他供稱是因和女友有感情糾紛後情緒波動，酒後路遇被害人吳姓女子，對其使用暴力並強制猥褻。

綜合報導指出，視頻時間為22日凌晨0時44分，一名穿着短褲的女子在深夜街頭邊走路邊低頭看手機，迎面而來的一名男子突然向她揮拳，重擊臉部，女子當場倒地，男子接著用腳猛踢她的頭部，不顧女子躺在地上抱頭阻擋，仍繼續狂踹她的腹部及身體多處十腳。男子打完女子後仍未收手，再扯著女子的頭髮，將她拖出視頻範圍，央視報導現場還留下疑似血跡。

這則視頻引發網友震怒，促執法部門盡速破案，轉貼數達千萬餘次。報導指出，由於視頻中無法清楚辨識拍攝地，網友紛紛發揮「福爾摩斯」精神，比對畫面中的地磚等蛛絲馬跡，猜測事發地可能在四川、福建、山東、河北、杭州及廣東等地，相關地區警方也陸續否認事發地在轄區內。公安部也發布通告，呼籲民眾提供線索調查事件及追捕狂徒。

後經公安部治安管理局確認，25日證實案件發生於遼寧大連市甘井子區蒼山路，大連警方調查，受害人29歲的吳女是遼寧盤錦人，當晚在回家的路上捱打，她稱並不認識施襲男子。因被打後臉部重創，她其後自行打電話報警，接受治療後已出院。大連警方表示，25日晚上逮獲嫌犯王某（男，31歲，大連人）。目前，王某對其犯罪事實供認不諱，警方正在進一步工作中。

澎湃新聞報導，吳女被毆打後，22日凌晨2時許到急診科就診。該院接診醫生說：「進來的時候，她整個臉都是腫的。」吳女面部軟組織挫傷，沒有內傷，後腦勺、頭骨都無損傷，她在接受簡單治療後離開。

報導指出，這則視頻應是事發現場附近一家店舖的監控探頭拍下。事發後，拍攝案發視頻的監控設備已經被拆除。

另觀察者網報導，男子在大連街頭暴打女子的視頻引發眾怒，令人反感且憤怒的還有這個人。@知乎上一位網友在「如何看待網傳視頻女子遭男子暴打扒衣拖行？」的問題下寫道：「這位仁兄也是榜樣，做了很多反社會人格一直想做不敢做的事情。」「普通人可能看了會覺得殘忍、同情，但是我們不會，我們沒那個情緒，只會把自己代入進去。」

該網友的回答引發大批網友韃伐。25日晚，@知乎在官方微博通報稱，這名用戶以極端惡意的描述方式吸引眼球、宣洩不當情緒和價值觀，已將這名匿名網友的發言內容刪除並永久封號。