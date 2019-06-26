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南方航空今年首度在台招聘空服員 收到2255份履歷

2019-06-26 12:20聯合報 記者許依晨╱即時報導

兩岸定期航班開航10周年，6月23至25日，中國南方航空今年首次在台灣招聘空服員，共收到2255份履歷。經英語能力、服務意識和綜合素質考察，最終72名應聘者脫穎而出，通過面試，後續還需要通過體檢、培訓等環節，均合格後才能最終被錄取。

北京日報報導，對南航今年首度招聘，台灣青年反響熱烈，報名期間累計收到履歷2255份。最終通過面試的人員綜合素質也較高，外語能力突出，學歷均為大學以上，多益英語平均分達703分，800分以上人員占21%，此外，還有部分人員掌握日語、韓語、法語、西班牙語、德語等小語種。

報導稱，首批台籍空服員將赴廣州進行為期近三個月的乘務初始資格培訓，預計12月開始正式上機飛行。南航將針對台籍乘務員提供完善的薪酬福利和生活保障，為台籍乘務員創造更舒適的工作環境。

2019 年是兩岸定期航班開航10週年。10年來，作為中國運輸飛機最多、年旅客運輸量最大的航空公司，南航先後開通廣州-台北、鄭州-台北、武漢-高雄等18條台灣航線，每週航班超85架。報導稱，此次在台灣招聘空服員，將進一步提升客艙服務質量、促進新時期兩岸交流往來。

中國南方航空今年首次在台灣招聘空服員，共收到2255份履歷。（北京日報客戶端）
中國南方航空今年首次在台灣招聘空服員，共收到2255份履歷。（北京日報客戶端）
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空服員面試履歷
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