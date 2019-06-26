90後人設 養壯餐飲紅海

2019-06-26 02:59 世界日報 新聞晨報／錢鑫報導



餐飲增長密碼緊扣「90後」人設 分享 facebook

「90後」消費者，對就餐體驗的要求越來越高，重分享、講顏值、看爆款，餐飲增長密碼必須緊扣「90後」人設。而在構建人設上，「95後」不僅願意花錢外出吃飯，還願意花時間、花精力，其中人設成功者，還會成為「圈中大V」，影響到其他人的消費決策。

重分享 負債也要吃小龍蝦

2018年餐飲收入首破4兆（人民幣，下同），2017年餐飲收入也達到3.9兆，較2016年餐飲收入上漲8%，但餐飲總門店數下降3.48%，儘管每年餐飲從業人數不斷遞增關店潮頻發，僅北上廣深2016年下半年就關店16萬家。

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根據《中國餐飲報告2019》數據，2018年餐飲消費中，「90後」占51.4%，已經成為餐飲消費主流人群。在中國購物中心中，現有存量近6000家，而且每年仍將以400家左右速度增加。

月薪5000元卻願意花6000元吃小龍蝦，這就是「95後」的真實寫照。據騰訊發布的數據顯示，「95後」每月可支配收入為3501元，其中80%來自家庭。而據企鵝智庫報告，「95後」每月收入透支、沒有結餘的比率達到15%，不只是「月光族」，更有不少是「月負族」。

作為玩著手機長大的一代，「95後」交朋友高度依賴網路，在朋友圈、小紅書等發布自己的消費心得，是他們最重要的社交方式之一。

《中國餐飲報告2019》顯示，這種社交方式的根源在於「95後」獨生子女率高，為尋找歸屬感，形成了以「愛好」等為中心的線上圈層，除了喜歡同一個明星、喜歡同樣的漫畫等之外，也「喜歡為同樣的餐廳花錢」。

這個時代不僅明星有人設，普通人也有——據騰訊數據研究，「打造人設」是「95後」消費的三大主要動機之一。

講顏值 吃了沒曬等於白吃

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什麼是人設？比如「吃貨」就是其中一種。要維持自己的吃貨人設，就要保持至少每周一次的更新頻率，每次曬出九張吃飯照，每張照片都要精心拍攝、挑選、修圖，並附上2萬字打分點評。

相對於其他群體，「95後」很容易受到「圈友」、「大V」等影響，68%的人都會在消費前閱讀至少三篇相關評論。

外出餐廳就餐，不僅要有好吃的，而且還要有好曬的，吃了沒曬，等於白吃。近兩年，一大撥靠顏值取勝的「網紅」餐廳，讓很多老闆開始注重餐廳設計、提升視覺效果。

很多餐廳都在用文化符號建立顧客鏈接，文化符號運用是否到位、巧妙，能否讓顧客瞬間產生聯想，是否和產品、品牌做了結合，影響著顧客對餐廳第一印象。

集合排檔文化、明清特色，滿滿的文化特色，讓王莊阿咪上下杭店成為外地遊客到福州必須要打卡的地方。豪客來定位為「都市新貴」和「都市中的世外桃源」，反響都非常好。

看爆款 店家比拚裝潢食材

針對特定用戶群，把某一方向上的體驗做到極致，也許更能征服「95後」。

在湊湊火鍋，為什麼用很多真正的木頭來裝修？原來經營者發現，透過一些環境檢測研究發現，使用原木的材料來製作裝修，及在店舖內讓水霧在噴，這些東西都有助於吸附火鍋散發的味道，可以降低衣服上殘留的東西。而專做女孩生意的集漁，考慮到女孩愛做指甲，不便剝蝦，就推出了剝小龍蝦服務。

胡椒豬肚雞鍋一直是撈王的招牌菜，其雞肉來自撈王散養雞場，產地直送，其豬肚也是冷鏈45天直送，湯底都是在門店熬煮八小時。在配料方面，進口豬骨、金華火腿、南風肉、海南白胡椒、台灣風味米酒樣樣都很精緻。為了讓顧客有更深的印象，撈王火鍋還發明所謂的一煲四味吃的順序。第一步，先品嘗到不同的豬肚雞湯的味道。「這樣可以讓我們跟客戶之間或者我們的忠誠撈粉之間，建立起和其他品牌差異化的印象。」

胡桃裡販賣的音樂生活方式；海底撈火鍋產品是面面俱到的服務；和府撈麵產品是書房養心環境；外婆家產品則是無可替代的供應鏈；奈雪的茶每款茶飲都精心搭配屬飲品的歐式麵包，一口茶和歐式麵包，有屬於自己專屬的口感。

這兩年餐飲市場基本火過一撥的產品有：肉鬆青團、奶蓋、軟歐包、小龍蝦、潮汕牛肉火鍋、牛蛙、魚頭、鹵鵝……看下來雖然屬不同品類，但都有一個共同特點——改變原來消費者對原來產品的認知。

對餐飲企業來說，爆款不一定是菜品，但一定有一個爆炸賣點。在整個餐飲紅海廝殺中，爆款只是排頭兵和衝鋒槍，真正舉足輕重的還是完善管理的整個產品線，這樣建立起來的商業生態，才能形成競爭壁壘。

（中國新聞組整理）