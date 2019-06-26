陸廁所革命有成 催生「網紅廁所」

2019-06-26 00:33 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近年來中國大陸推進「廁所革命」，有不少廁所因造型別致而成為網紅，位於昆明大觀公園內的公共廁所，因有如小花園般而躋身「網紅廁所」之列。

新華社報導，過去一段時間，中國大陸的公共廁所給外國遊客留下的印象並不美好，甚至被調侃為「你好廁所」：廁所內沒有隔斷，能看到旁邊上廁所的人，還可以互相打個招呼，說一聲「你好」。

隨著「廁所革命」的推進，許多公共廁所已升級換代，取而代之的是一座座衛生、舒適、頗具科技感的現代化廁所。

32歲的公廁管理員畢天會負責管理的昆明大觀公園內公共廁所，每一盆鮮花都由她精心挑選和照料。不僅有鮮花和綠植，乾淨衛生上也保持高水準。「環衛公司有要求，公廁內不能出現3只以上蒼蠅。」畢天會說，每天從清晨6點半到深夜12點，她都會值守在公廁門前，有市民上完廁所後，就第一時間進行清洗打掃。

畢天會說，過去人們對公廁的印象往往是臭氣熏天、蒼蠅亂飛。「希望用我的一點力量，讓人們對公共廁所的環境有所改觀。」

昆明大觀公園內公廁門口的電子螢幕上實時顯示著空位和位置。遊客如果在公園裡找不到廁所，只要掏出手機點開「遊雲南」App，就能找到距離自己最近的公廁。

不僅是城市和景區，在中國大陸農村地區，許多農戶家也已從過去「一個土坑兩塊板」的旱廁升級為沖水廁所，衛生條件大為改善。

在雲南省勐海縣布朗山鄉曼班三隊，全村過去甚至沒有一個廁所。需要方便了，村民就會跑到村外隱蔽的草地或樹林裡「解手」。

「2016年，我們提出給每家建一個廁所時，有些村民還不太支持。」曼班三隊駐村扶貧工作隊隊長羅志華說，為了說服村民，羅志華一遍遍詳細講解水沖廁所的構造和工作原理。如今，曼班三隊的17戶人家每家都修建衛生間，不僅有沖水蹲坑，還配備了太陽能熱水器。