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中職／逆轉秀！猿破紀錄 連5半季封王

聲輝粵劇 台上一分鐘 台下十年功

2019-06-26 00:35聯合報 新華社

聲輝粵劇推廣協會成立於2003年，是香港重要粵劇藝術團體之一，致力於向青少年推廣粵劇。圖在聲輝粵劇推廣協會排練室裡，孩子們在壓腿。

新華社
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