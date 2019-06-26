福建高校 擴大對台招生

2019-06-26 00:32 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建省委教育工委副書記王建南24日表示，福建省高校（大專院校）擴大對台招生規模。從2019年秋季開始，對省內高校新招收的台灣學生按每人5000元（人民幣，下同）標準，由省財政一次性發放入學助學金。另外還將試行更靈活的對台招生錄取方式。

新華社報導，王建南在有關說明會上解讀「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」中涉及教育領域惠及台胞相關政策。他表示，在校非延長學制的其他台灣學生按相同標準補發一次性助學金。具體助學金發放台灣學生名單，以11月底學信網在籍台灣學生數據為準。

他指出，在現行高校錄取台生政策的基礎上，福建省將試行更靈活的對台招生錄取方式，支持閩台高校、職業院校開展「2+2」和「1+2」「2+1」等合作模式，實行雙錄取雙授學位。

王建南表示，「2+2」等合作模式即符合閩台合作本科高校雙方招生錄取標準的台灣學生在入學時進行雙註冊學籍，之後分別在閩台高校就讀。該合作項目由部分閩台高校在課程學分轉換、專業課程體系銜接進行了充分論證，下一步將進行試點招生。

王建南說，近年來，福建積極推動閩台高校開展聯合培養人才項目，已遴選福州大學等30多所高校與60多所台灣高校和近200家台資企業，通過閩台合作二級學院等模式聯合開設近100個專業、培養人才近4萬名。

今後，福建省將推動閩台高校聯合舉辦高水平大學、應用技術類大學、二級學院，同時支持閩台職業院校開展共建職業技能培訓機構、合辦專業等交流合作。

王建南表示，福建將擴大招聘台灣教師到福建執教。在基礎教育教師引進方面，在大陸的台灣居民，今年可申請參加大陸中小學教師資格考試。取得大陸教師資格的台灣教師可應聘到福建省相應學校任教。在引進高等教育教師方面，鼓勵高校引進的台灣教師，由省財政按每人每年10至12萬元標準給予補助。