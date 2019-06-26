親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

中職／逆轉秀！猿破紀錄 連5半季封王

福建高校 擴大對台招生

2019-06-26 00:32聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

福建省委教育工委副書記王建南24日表示，福建省高校（大專院校）擴大對台招生規模。從2019年秋季開始，對省內高校新招收的台灣學生按每人5000元（人民幣，下同）標準，由省財政一次性發放入學助學金。另外還將試行更靈活的對台招生錄取方式。

新華社報導，王建南在有關說明會上解讀「關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見」中涉及教育領域惠及台胞相關政策。他表示，在校非延長學制的其他台灣學生按相同標準補發一次性助學金。具體助學金發放台灣學生名單，以11月底學信網在籍台灣學生數據為準。

他指出，在現行高校錄取台生政策的基礎上，福建省將試行更靈活的對台招生錄取方式，支持閩台高校、職業院校開展「2+2」和「1+2」「2+1」等合作模式，實行雙錄取雙授學位。

王建南表示，「2+2」等合作模式即符合閩台合作本科高校雙方招生錄取標準的台灣學生在入學時進行雙註冊學籍，之後分別在閩台高校就讀。該合作項目由部分閩台高校在課程學分轉換、專業課程體系銜接進行了充分論證，下一步將進行試點招生。

王建南說，近年來，福建積極推動閩台高校開展聯合培養人才項目，已遴選福州大學等30多所高校與60多所台灣高校和近200家台資企業，通過閩台合作二級學院等模式聯合開設近100個專業、培養人才近4萬名。

今後，福建省將推動閩台高校聯合舉辦高水平大學、應用技術類大學、二級學院，同時支持閩台職業院校開展共建職業技能培訓機構、合辦專業等交流合作。

王建南表示，福建將擴大招聘台灣教師到福建執教。在基礎教育教師引進方面，在大陸的台灣居民，今年可申請參加大陸中小學教師資格考試。取得大陸教師資格的台灣教師可應聘到福建省相應學校任教。在引進高等教育教師方面，鼓勵高校引進的台灣教師，由省財政按每人每年10至12萬元標準給予補助。

高校福建人民幣
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

粵菜大賽 爭取國家資格證書

2019-06-26 00:41

熊貓玩耍 憨態可掬

2019-06-26 00:40

東方航空招聘空服員 數千人參加

2019-06-26 00:39

通航社會化服務 發展新熱點

2019-06-26 00:38

大陸擬立「密碼法」 草案昨初審

2019-06-26 00:38

6經濟諾獎得主 解讀十大問題

2019-06-26 00:37

粵港澳大灣區文化藝術節 台上一分鐘 台下十年功

2019-06-26 00:36

聲輝粵劇 台上一分鐘 台下十年功

2019-06-26 00:35

陸廁所革命有成 催生「網紅廁所」

2019-06-26 00:33

貧困縣4000萬拍戲層層剝削 10萬元導演費付不起

2019-06-25 13:16

雙城論壇應停辦？丁守中：城市交流不需政治假期

2019-06-25 12:39

雙城論壇再提「兩岸一家親」？柯文哲這麼回

2019-06-25 12:10

一年直降5名 中國城市競爭力台北落第9高雄還排35

2019-06-25 11:09

港深高鐵將「地鐵化」 購票後可選搭任何班次

2019-06-25 10:17

福建大雨成災 3.5萬人避難

2019-06-25 01:57

三星堆博物館 化身青銅器療養院

2019-06-25 01:57

山西臨汾霍州署 古代州級署衙

2019-06-25 00:13

山西臨汾威風鑼鼓 剪紙之鄉

2019-06-25 00:13

山西官府名菜過油肉 朱元璋慈禧都愛

2019-06-25 00:13

山西臨汾廣勝寺 三絕吸睛

2019-06-25 00:13

農村結婚禮金太高 陸官員喊：娶不起

2019-06-24 18:06

中國首例！大型固定翼無人機上海→舟山海上運郵

2019-06-24 15:06

湖南「操場埋屍案」死者DNA確認 新晃一中前校長被查

2019-06-24 15:05

雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35

談華為爭議 中共駐英大使：北京從未使用科技監控人民

2019-06-24 10:24

融入特色體育旅遊全長逾600公里 「綿竹騎遊」全域第一城

2019-06-24 09:30

廣西「東融」國際化 台青在澳門推介南寧

2019-06-24 09:29

猴王競技 「大聖」忙自拍

2019-06-24 02:20

兩岸學子論壇 廈門大學登場

2019-06-24 02:19

侗寨申遺 湘黔桂聯動推進

2019-06-24 02:19

兩岸青年短片 用鏡頭傾訴愛

2019-06-24 02:19

58台灣青年 登陸考社工證

2019-06-24 02:19

山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26

山西臨汾／砍出美味 山西刀削麵

2019-06-24 00:25

山西臨汾／全球華人移民傳奇 洪洞大槐樹

2019-06-24 00:25

山西臨汾 震憾奇景 壺口瀑布

2019-06-24 00:23

兩岸微流行／健身餐 外賣大黑馬

2019-06-24 00:06

三峽大壩洩洪

2019-06-24 00:05

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28
看更多

熱門文章

對貿戰無感…上海卻為此事哀號！台灣過來人最懂

2019-06-25 11:00

習近平：中共黨內動搖根基的危險 無處不在

2019-06-25 21:15

一年直降5名 中國城市競爭力台北落第9高雄還排35

2019-06-25 11:09

港深高鐵將「地鐵化」 購票後可選搭任何班次

2019-06-25 10:17

替北韓洗黑錢 3中資銀行遭美點名

2019-06-25 14:24

G20川習會 環球時報總編：做好談判失敗準備

2019-06-25 20:11

大陸首個駐台經貿機構換將 湯軍接棒李榮民

2019-06-25 09:10

雙城論壇再提「兩岸一家親」？柯文哲這麼回

2019-06-25 12:10

一天募到400萬港幣 網民眾籌反送中上全球頭版

2019-06-25 13:52

雙城論壇應停辦？丁守中：城市交流不需政治假期

2019-06-25 12:39

陸3銀行面臨美方限制 陸反對美長臂管轄

2019-06-25 18:22

巴克萊：中美貿易戰將惡化 人民幣第3季將破7

2019-06-25 21:53

瑞銀：貿易戰升級 人民幣將「破7」、GDP「破6」

2019-06-25 20:57

「江北銅王」王景連所屬企業 陷入被銀行追債困境

2019-06-25 21:56

港人籌款快速達標 將買外媒廣告籲G20關注逃犯條例

2019-06-25 17:01

豆腐渣？柬埔寨中資大樓倒塌28死多人傷

2019-06-25 14:12

三星堆博物館 化身青銅器療養院

2019-06-25 01:57

在台港人遞陳情書 盼蔡總統錄影片替「反送中」打氣

2019-06-25 11:56

專家：陸自貿試驗區大有可為

2019-06-25 01:58

「悲慘世界」名曲遭陸封殺 作詞人：與反送中港人同唱

2019-06-25 16:51

從香港反送中事件 看梵蒂岡態度微妙轉變

2019-06-25 12:47

惠台政策有成 湖北台企增26家

2019-06-25 01:58

貧困縣4000萬拍戲層層剝削 10萬元導演費付不起

2019-06-25 13:16

15歲女想跳江又不敢 路過男子幫推一把…被控殺人

2019-06-25 13:12

福建大雨成災 3.5萬人避難

2019-06-25 01:57

英外相警告 香港命運將顯示中國未來走上何路

2019-06-25 23:46

上海3年計畫 拚智能乘製造

2019-06-25 01:59

瘋搶限量球鞋 華人西班牙街頭追逐鬥毆

2019-06-25 14:05

3家中國銀行拒美法院傳召 拖累陸銀股價

2019-06-25 17:03

穩經濟！上海減稅降負1800億人民幣

2019-06-25 01:58

安永：貿易戰打亂台商IPO步調

2019-06-25 16:35

貴州男戲耍「笑死」鄰 有罪賠6萬

2019-06-25 13:13

教廷部長級樞機讚許 香港反送中是為公義抗爭

2019-06-25 08:47

消除國安疑慮 大疆擬在加州組裝無人機

2019-06-25 10:46

安永：香港上半年IPO家數冠全球

2019-06-25 16:39

民望狂瀉 港中大民調：林鄭評分歷任最低

2019-06-25 16:16

沒有圍堵 反送中不合作運動暫處平靜期

2019-06-25 11:54

中聯通：5G發牌 大陸經濟總產出估1.5兆美元

2019-06-25 10:43

港人赴總統府陳情 盼蔡總統粵語聲援反送中

2019-06-25 13:10

天貓宣布升級旗艦店 新版本雙11前向品牌商家全面開放

2019-06-25 13:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top