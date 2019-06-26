大陸擬立「密碼法」 草案昨初審

2019-06-26 00:38 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸十三屆全國人大常委會25日初次審議「密碼法」草案。草案明確指出，任何組織或者個人不得竊取他人的加密信息，不得非法侵入他人的密碼保障系統，不得利用密碼從事危害國家安全、社會公共利益、他人合法權益的活動或者其他違法犯罪活動。

中新社報導，密碼法草案中的密碼，是指使用特定變換對信息等進行加密保護或者安全認證的產品、技術和服務。密碼的主要功能有兩個：一個是加密保護，另一個是安全認證。密碼法草案共分總則，核心密碼、普通密碼，商用密碼，法律責任，附則五章四十四條。

作為一部密碼領域綜合性、基礎性法律，密碼法立法過程中秉持三個原則：一是明確對核心密碼、普通密碼與商用密碼實行分類管理的原則。二是注重把握職能轉變和「放管服」需要與保障國家安全的平衡。三是注意處理好草案與網路安全法、保守國家秘密法等有關法律的關係。

草案明確：堅持中國共產黨對密碼工作的領導；中央密碼工作領導機構對全國密碼工作實行統一領導，制定國家密碼重大方針政策，統籌協調國家密碼重大事項和重要工作，推進國家密碼法治建設。國家密碼管理部門負責管理全國的密碼工作；縣級以上地方各級密碼管理部門負責管理本行政區域的密碼工作；國家機關和涉及密碼的單位在其職責範圍內負責本機關、本單位或者本系統的密碼工作。

此外，草案還規定了相應的法律責任。