通航社會化服務 發展新熱點

2019-06-26 00:38 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國民用航空華東地區管理局（以下簡稱民航華東局）局長蔣懷宇25日表示，在通航新一輪的發展中，以短途運輸、「通航+旅遊」、醫療救援和城市功能保障為代表的通航社會化服務將成為行業發展的新熱點。

中新社報導，第四屆華東通航發展論壇暨第三屆民用直升機產業國際論壇，25日在滬召開。蔣懷宇當日在現場表示，隨著通航「放管服」改革不斷深化，華東通航發展正步入「快車道」。

官方數據顯示，截至2019年5月底，民航華東局轄區內經營性通用航空企業106家，非經營性通用航空單位6家，經營性無人機企業1854家。

2018年新增通航活動主體23家，新增在册航空器118架，轄區通航企業共計飛行12.89萬小時，起降31.44萬架次，同比分別增長24.9%和22.3%；轄區通航企業在册航空器數達到525架，同比增長28.9%；行業發展各項主要指標增長率均在20%以上。

通用航空作為中國大陸的戰略性新興產業體系與民航領域供給側結構性改革的重點領域，近年來，大陸官方相繼發布相關支持政策文件，通用航空產業發展前景可期。

蔣懷宇表示，民航華東局遵循「保安全、擴規模、調結構、強基礎、重保障」的發展主線，以滿足經濟社會發展需求為導向，推出促進通航發展的工作舉措，以實際行動為通航營造良好的運行環境。

蔣懷宇指出，華東地區國民生產總值占全大陸三分之一還多，公共航空運輸量占到全大陸的29%，但是通用航空飛行小時只占到10%。商務飛行量約占19%，華東通航發展仍有很大空間。