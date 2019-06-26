6經濟諾獎得主 解讀十大問題

2019-06-26 00:37 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



阿里巴巴倡議成立的國際智庫機構羅漢堂25日在杭州發布關乎人類未來的十大問題。200多位頂尖學者、政界、企業界負責人應邀研討，其中包括6位諾貝爾經濟學獎得主。

中新社報導，2001年諾貝爾經濟學獎得主邁克爾．斯賓塞發布這十大問題時表示，數字經濟變化已超乎想像，這十大問題對未來的影響不可預估。

第一問：應先控制風險，還是先迎接數字技術？邁克爾認為，數字經濟帶來的福利還難以準確衡量，現有衡量集中在對經濟增長的關注，忽略健康、生活便利等其他福利。

第二問：數字技術會擴大鴻溝，還是讓世界變平？邁克爾以中國為例說，數字經濟發展不僅體現在增長速度，還體現在邊遠、貧困群體與現有經濟資源的結合速度，是令人震驚的普惠增長模式。

第三問：數據是誰的？誰是真正的受益者？2014年諾貝爾經濟學獎得主讓．梯若爾認為，應該思考保護個人隱私的同時，不遏制科技進步和創新向前。

第四問：數字技術會讓更多的人失業嗎？2010年諾貝爾經濟學獎得主克里斯托弗．皮薩里德斯認為，沒有證據證明技術會帶來失業率提高。但技術的發展過程，確實會促進就業結構性轉變。

第五問：誰是平台經濟的受益者？克里斯托弗認為，數字平台是對分散市場匹配技術的改進，它具有提高所有市場參與者效率的潛力。

第六問：治理機制要如何改變，才能適應數字時代？2016年諾貝爾經濟學獎得主本特．霍姆斯特羅姆認為，人工智能正在改變經濟發展機制，也會改變制定政策的方式。

第七問：金融服務平民化的同時，會不會引發更多的風險？本特認為，數字經濟時代，信息是一種新的抵押品。有了數字平台上蒐集的信息，小額借款人獲得信貸不需要抵押品，因貸款人比借款人更瞭解他的信譽。

第八問：數字時代全球化會走回頭路嗎？邁克爾說，中國的數字經濟增長範式能啟發其他國家，開發巨大的國內市場就能帶來巨大的增長機會。

第九問：人工智能該不該有道德觀？2011年諾貝爾經濟學獎得主托馬斯．薩金特認為，機器不是自己在學習，人類在給機器提供數據時，要努力去除掉偏見。

第十問：大算力和大數據，會讓我們離真相更近嗎？2013年諾貝爾經濟學獎得主拉爾斯．彼得．漢森認為，豐富的數據確為經濟學分析提供更多素材，但是實證分析本身的價值則非常有限。