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貧困縣4000萬拍戲層層剝削 10萬元導演費付不起

2019-06-25 13:16世界日報 北京24日電

河北省張家口市萬全區為獻禮冬奧會，決定斥資4000萬元拍攝水幕電影，被層層剝削。...
河北省張家口市萬全區為獻禮冬奧會，決定斥資4000萬元拍攝水幕電影，被層層剝削。 (取材自界面新聞)
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河北省張家口市萬全區為獻禮冬奧會，決定斥資4000萬元拍攝水幕電影，經層層轉包後，最終執行的導演陳熙卻連10萬元項目款都無法結清。無奈之下，陳熙只好發網帖求助，事件因而在網路發酵。陳熙24日透露，網帖發布後轉包商之一汪某已將款項結清。

界面新聞報導，陳熙發布的網帖稱，「萬全區斥資4000萬要拍一部30分鐘的水幕電影，為即將召開的旅遊發展大會和冬奧會獻禮。」網帖中詳述，嚴某以400萬的價格將影片拍攝轉包給老鄉方某，後者又以220萬的價格轉包給了博能時代公司。博能時代的老總劉某留下50萬，用剩餘項目款165萬轉包給學弟汪某。汪某又將這個項目以135萬的價格轉包給了他的學弟李某。李某手下有個小團隊，做宣傳片、展覽展示等項目。於是買幾台新電腦，招了幾個新員工，簽完合同準備開工。

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報導指出，張家口萬全區人民政府辦公室曾在官方網站發文介紹，該項目是在城西河原有景觀基礎上增加的新旅遊業態，項目投資4000多萬元，以展翅奮飛的雄鷹為主題展開設計，寓意張家口蒸蒸日上的發展態勢。此外，張家口日報等河北當地媒體都曾報導，該項目投資達4000多萬元。

陳熙稱，4000萬元資金大部分是用於硬件設施，於是嚴某找到了武漢楚坤文化科技股份有限公司，用他們公司資質和政府簽合同，分出1280萬元用於影片拍攝。

然而，在近兩個月的製作之後，導演陳熙一分錢都沒拿到。製作方李某少拿15萬3300。至此，4000萬的項目經費被瓜分完畢。

對此，張家口市委宣傳部相關工作人員稱，目前已有多家媒體問詢此事，正在了解情況。萬全區原本是河北省貧困縣，後撤縣改區。對於今年才退出貧困縣的萬全區為何要斥巨資拍攝水幕電影及層層轉包，當地官方未有解釋。

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