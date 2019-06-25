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雙城論壇應停辦？丁守中：城市交流不需政治假期

2019-06-25 12:39聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市日前與上海同步宣布，「二○一九上海台北城市論壇」將於7月4日在上海舉行，台北市長柯文哲將率團到上海出席論壇，論壇議題鎖定經貿、創新、產業交流。對於有不少綠營市議員公開表態應予停辦，但國民黨前立委丁守中今在臉書指出，城市交流不必瞻前顧後、更不需有政治假期，雙城論壇不該是一個過場的政治拜拜。

丁守中認為，在兩岸關係僵持之際，上海台商雲集，雙城論壇尤應如期舉行，因為它不但可做為發現與解決兩岸經貿投資問題的窗口，更可扮演兩岸關係的潤滑劑。城市交流不必瞻前顧後、更不需有政治假期。換言之，雙城論壇不該是一個過場的政治拜拜，它的問題不是此時續不續辦，反而是如何深化交流合作，把論壇辦得更有聲有色，讓它更具實質意義。

丁守中說，台北做為亞太重要國際城市，兩岸的門戶，台灣的領頭羊，市府應該要有更大企圖心，兩岸間不只台北上海的雙城論壇，其實包括北京、深圳、廣州等...大陸一綫城市，都該擇其特色深化交流，讓雙城論壇變成多城論壇，既可協助台商發展，也可幫助台北招商。

丁守中表示，當然，兩岸關係重要，但國際城市交流亦不可偏廢，台北市官員及議員在與各姊妹市交流時，亦應擇各該姊妹市特色，辦理各項交流合作論壇。如此常態化的建立兩岸與國際城市交流合作關係，才是台北發展的該有策略

國民黨前立委丁守中。記者楊正海/攝影
國民黨前立委丁守中。記者楊正海/攝影
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上海雙城論壇丁守中
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