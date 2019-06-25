雙城論壇應停辦？丁守中：城市交流不需政治假期

2019-06-25 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市日前與上海同步宣布，「二○一九上海台北城市論壇」將於7月4日在上海舉行，台北市長柯文哲將率團到上海出席論壇，論壇議題鎖定經貿、創新、產業交流。對於有不少綠營市議員公開表態應予停辦，但國民黨前立委丁守中今在臉書指出，城市交流不必瞻前顧後、更不需有政治假期，雙城論壇不該是一個過場的政治拜拜。

丁守中認為，在兩岸關係僵持之際，上海台商雲集，雙城論壇尤應如期舉行，因為它不但可做為發現與解決兩岸經貿投資問題的窗口，更可扮演兩岸關係的潤滑劑。城市交流不必瞻前顧後、更不需有政治假期。換言之，雙城論壇不該是一個過場的政治拜拜，它的問題不是此時續不續辦，反而是如何深化交流合作，把論壇辦得更有聲有色，讓它更具實質意義。

丁守中說，台北做為亞太重要國際城市，兩岸的門戶，台灣的領頭羊，市府應該要有更大企圖心，兩岸間不只台北上海的雙城論壇，其實包括北京、深圳、廣州等...大陸一綫城市，都該擇其特色深化交流，讓雙城論壇變成多城論壇，既可協助台商發展，也可幫助台北招商。