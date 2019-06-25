雙城論壇再提「兩岸一家親」？柯文哲這麼回

2019-06-25 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天出席台北自來水事業處長興淨水場太陽光電系統啟用典禮並受訪，被問到7月4日登場台北上海雙城論壇，屆時柯率團赴上海是否會談「兩岸一家親」，柯稱有跟上海談過，要談比較實質的問題；但針對會不會提到「兩岸一家親」，柯則未正面回答。

柯文哲受訪表示，雙城論壇已經辦9年，第10年該辦就辦，而且台灣人在大陸工作求學等有200萬人，陸配在台灣有38萬人，台灣對大陸出超一年就達850億美金，這種狀況下，兩邊完全沒有正式的溝通管道，我認為也不是辦法，所以好歹也要留下交流的管道。

柯文哲也抱怨，但目前台灣政治就是這樣，平常沒事，選舉到了就是藍綠對抗、就是把你抹紅，「但我覺得該做就做，反正我也預期會怎麼被K」。

柯也提到，以前都是找學者專家參與，後來覺得學者專家講也沒有用，所以乾脆直接找杭州等台商的會長，詢問台商有什麼問題、需要協助的；他覺得沒有爭議的先做，至少賺錢比較沒爭議嘛，講到政治就高來高去，所以後來大陸小組的委員會主要都去找台商會長參加。

至於是否於雙城論壇會再談兩岸一家親，柯表示，他有跟上海談過，要談比較實質的問題，如經貿、市政等，大家比較沒爭議的先談，主要還是會談一些北台灣跟上海的經貿計畫。