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福建大雨成災 3.5萬人避難

2019-06-25 01:57聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

受自21日起的新一輪強降雨持續影響，福建多地受災，局部地區出現洪水。福建省防汛辦24日披露，截至當天上午，福建已轉移民眾逾3.5萬人。

中新社報導，福建氣象部門的23日6時到24日6時降雨量統計數據顯示，福建共有45個縣270個鄉鎮超過50毫米，其中有6個縣6個鄉鎮超過100毫米，雨量最大為寧德市古田縣鳳都鎮115毫米，而1小時雨量最大為龍岩市漳平溪南鎮64毫米。

受持續強降雨的影響，南平市、龍岩市等地發生大面積內澇；建溪及其支流松溪、南浦溪、七星溪，富屯溪及其支流泰寧溪，九龍江北溪支流雁石溪，汀江支流小瀾溪，交溪支流西溪等9條河流，發生超警戒水位以上洪水。

位於閩北的南平市受災尤為嚴重，多個縣市均不同程度出現房屋被淹、塌方、電力線路設備受損等災情。大陸國家電網南平供電公司相關人員表示，此次強降雨累計造成南平市16條35千伏以上線路、141條10千伏線路、1729台配電台區停運，累計受影響用戶80052戶。經冒雨搶修，截至24日7時，南平市受影響用戶已恢復用電75468戶。

目前，福建仍維持暴雨Ⅲ級應急響應，重點防範強降水可能引發的山洪、中小流域洪水、城鄉積澇和塌方、滑坡、泥石流等次生災害，重點關注龍岩市、三明市強降水的叠加效應。

據福建省氣象台預報，未來三天，福建仍將持續強降雨。

福建雨量預報
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