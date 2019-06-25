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三星堆博物館 化身青銅器療養院

2019-06-25 01:57聯合報 大陸特派員王玉燕／綜合報導

修復後的虎鈕錞于，造型精美。 圖／本報四川德陽傳真
修復後的虎鈕錞于，造型精美。 圖／本報四川德陽傳真
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歷時1年，四川達州市渠縣歷史博物館83件青銅器、陶器，在四川德陽的廣漢三星堆博物館得以修復，近期將啟程「回家」。而一直以精美青銅器享譽海內外的三星堆博物館，也再次展示了自己在文物「療養」領域的實力和功底。

2017年11月，渠縣這批待修復的文物運抵廣漢，其中青銅器46件、陶器37件，包括造型精美的虎鈕錞于、銅鉦、銅壘等。「很多文物病害嚴重，長期埋藏地下受水、鹽、有機物侵蝕，以及歷代人為破壞，普遍有斷裂、殘缺、扭曲變形或銹蝕汙染等情況。」三星堆博物館文物修復大師郭漢中說，修復過程要從X光探傷到3D列印，再到掃描電鏡，依靠現代技術與傳統修復工藝相結合。

據介紹，文物修復都要嚴格遵守「修舊如舊、保持原貌」的總原則。

以青銅器為例，修復步驟包括先去鏽、再矯形，對殘損部位根據修補原則進行補配，修復拼接，補配部位的顏色作舊並做好檔案記錄。對陶器的修復步驟，則包括先清洗、再加固，修復粘接，對殘損部位進行補配，補配部位顏色作舊。

修復後的虎鈕錞于，這是10多名修復師花費三、四個月時間完成的，修復後器身嚴絲合縫。近日，83件文物通過四川省文物局專家組驗收，得到很高的評價，認為修復後的文物工藝精湛，達到了修復目的。

修復文物博物館
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