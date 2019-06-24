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大陸解放軍若侵台 CNN：將面臨最血腥一役

農村結婚禮金太高 陸官員喊：娶不起

2019-06-24 18:06聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸農村婚喪陋習、禮金漫天開價，農業農村部副部長韓俊今（24）日表示，駐村調查發現，農民消費食品占第一位，有別於過去看病支出排在第二位，如今是人情禮金。大陸存在「因婚致貧」的現象，天價禮金娶不起，這不是個別案例。

澎湃新聞報導，韓俊說，大陸農村正處在一個大變革時代，1995年農村常住人口達到峰值是8.6億人，去年農村常住人口僅5.6億人，20多年來減少3億人。在這樣一個大變革的過程中，各種思潮衝擊交彙、傳統的價值觀念不斷遭到衝擊解構。比如不養父母、不管子女、不守婚則、不睦鄰裡等有悖家庭倫理和社會公德的現象還不少，一些地方紅白喜事大操大辦，攀比之風盛行。

「70、80年代結婚禮金就人民幣200元，90年代達人民幣1萬元，現在則是人民幣10幾萬，甚至更多。」韓俊說，農村某家兒子結婚成家，但是父母變成貧困戶，大陸推動脫貧攻堅工作，卻存在「因婚致貧」現象。常說鄉村要有人情味，但是這些名目繁多的人情禮金讓農民背上沉重的人情債，天價禮金娶不起。

比如要約束攀比炫富、鋪張浪費的行為，不是發幾個政府文件或者開幾個會就能夠解決的。一些地方在政府的引導下，農民在充分協商的基礎上制訂出村規民約，把一些約束性強的措施寫入村規民約。

大陸推動脫貧攻堅工作，但農村卻存在「因婚致貧」現象，結婚禮金約人民幣10幾萬元。...
大陸推動脫貧攻堅工作，但農村卻存在「因婚致貧」現象，結婚禮金約人民幣10幾萬元。照片／百度圖庫
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農民人民幣結婚
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