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湖南「操場埋屍案」死者DNA確認 新晃一中前校長被查

2019-06-24 15:05世界日報 北京24日電

湖南「操場埋屍案」屍骸確為鄧世平，其子發博:「悲痛」原校長被查 (取材自央視)
湖南「操場埋屍案」屍骸確為鄧世平，其子發博:「悲痛」原校長被查 (取材自央視)
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湖南新晃一中「操場埋屍案」取得突破性進展，經DNA鑑定確認挖出的屍骸為2003年失蹤人員鄧世平。相關多名犯罪嫌疑人已被抓獲，同時，新晃縣紀委監委已對新晃一中前校長黃炳松立案審查和監察調查。

央視報導，2003年1月25日上午9時許，新晃一中職工鄧世平的妻子譚某到公安機關報案，稱其丈夫鄧世平於22日上午失蹤。今年4月，新晃公安局摸排涉黑涉惡線索，查獲該縣晃州鎮杜少平等人涉黑涉惡犯罪團夥涉嫌故意傷害、非法拘禁、聚眾鬥毆等犯罪行為。經公安機關審訊深挖，杜少平及其團夥成員羅某某、高某某供認其殺害鄧世平及埋屍的犯罪事實。

目前，當地公安正在對案件進一步偵辦中，並對杜少平及犯罪團夥背後的「關係網」和「保護傘」進行深挖。

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另據新京報報導，23日晚，鄧世平之子鄧藍冰在微博寫下：悲痛。

「消息確認了，操場下的遺體是我父親鄧世平。

我現在心情很複雜，難以平靜，不知從何說起。我為我可憐的父親而悲痛，他這16年來躺在那冰冷的操場下面，沒人知道，或者知道也無法為他平冤。

感謝掃黑除惡專項鬥爭，以及及新晃縣公安局奮戰在一線的全體民警。希望我父親的案件最終能真相大白。」

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