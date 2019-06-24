雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



今年台北上海雙城論壇於7月4日在上海登場，台北市長柯文哲也將率團出席；針對雙城論壇是否會與大陸國台辦主任劉結一見面，柯文哲說，看行程是沒有安排，但若若不期而遇，他也不會迴避見面。

柯文哲今天下午參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作徵件」活動，對基金會與市府合作執行傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫等付出表達肯定；基金會為鼓勵鼓勵在地演藝藝術，也宣布7月1日到8月15日將進行創新影像風格微短片徵件活動，入選的4部影片還可獲40萬元製作費。

柯文哲離開前則被媒體詢問雙城論壇意義，是否在於選舉年兩岸還能有官方的正式交流？

對此，柯表示，目前台灣人有200萬人在大陸，陸配有38萬人在台灣，台灣去年出超850億美金在大陸方面，在這種狀況下，雙方沒有一個正式的溝通管道「還是奇怪」，「所以老實講我比你們還怕」，有時總要留下一個交流的管道，不然完全不接觸，到底下一步要怎麼做？該做的就做，不見得對個人是加分，但該做就硬著頭皮去做。

由於今年3月高雄市長韓國瑜率團赴中國大陸城市交流與國台辦主任劉結一碰面會談，被外界解讀政治意味濃厚、城市交流變調，媒體也問柯這次是否會與國台辦主任劉結一見面。柯則說，目前看行程是沒有安排，但與劉結一會不會「不期而遇」他有想過，他不會因為「不期而遇」就趕快躲起來不見劉，自然就好。

媒體也問昨天反紅媒遊行有「黑柯」的情況，柯則回應，不會啦，台灣是多元開放的社會，別幻想去一個地方每個人都舉旗子支持你，那個只有北韓才有，台灣不會有；做該做的事，但沒法每件事都100分，「哪有可能（閩南語）」。