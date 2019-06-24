親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

世新霸凌案：只教如何自保 卻沒教不要霸凌別人

罷工會外戰 空姐酸地勤：你以為你這張臉能考上空服員？

雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35聯合報 記者翁浩然╱即時報導

今年台北上海雙城論壇於7月4日在上海登場，台北市長柯文哲也將率團出席；針對雙城論壇是否會與大陸國台辦主任劉結一見面，柯文哲說，看行程是沒有安排，但若若不期而遇，他也不會迴避見面。

柯文哲今天下午參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作徵件」活動，對基金會與市府合作執行傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫等付出表達肯定；基金會為鼓勵鼓勵在地演藝藝術，也宣布7月1日到8月15日將進行創新影像風格微短片徵件活動，入選的4部影片還可獲40萬元製作費。

柯文哲離開前則被媒體詢問雙城論壇意義，是否在於選舉年兩岸還能有官方的正式交流？

對此，柯表示，目前台灣人有200萬人在大陸，陸配有38萬人在台灣，台灣去年出超850億美金在大陸方面，在這種狀況下，雙方沒有一個正式的溝通管道「還是奇怪」，「所以老實講我比你們還怕」，有時總要留下一個交流的管道，不然完全不接觸，到底下一步要怎麼做？該做的就做，不見得對個人是加分，但該做就硬著頭皮去做。

由於今年3月高雄市長韓國瑜率團赴中國大陸城市交流與國台辦主任劉結一碰面會談，被外界解讀政治意味濃厚、城市交流變調，媒體也問柯這次是否會與國台辦主任劉結一見面。柯則說，目前看行程是沒有安排，但與劉結一會不會「不期而遇」他有想過，他不會因為「不期而遇」就趕快躲起來不見劉，自然就好。

媒體也問昨天反紅媒遊行有「黑柯」的情況，柯則回應，不會啦，台灣是多元開放的社會，別幻想去一個地方每個人都舉旗子支持你，那個只有北韓才有，台灣不會有；做該做的事，但沒法每件事都100分，「哪有可能（閩南語）」。

最後媒體追問今早柯於議會進行大巨蛋相關專案報告，被議員批評答非所問一事，不過柯不願多答，在機要秘書與隨扈陪同下快步離開。

柯文哲今天下午參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作...
柯文哲今天下午參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作徵件」活動。記者翁浩然／攝影
分享
柯文哲今天下午參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作...
柯文哲今天下午參加財團法人桂田文化藝術基金會舉辦的「基金會創建暨文化藝術新銳創作徵件」活動，離開前回應媒體訪問雙城論壇等議題。記者翁浩然／攝影
分享

劉結一柯文哲雙城論壇
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

談華為爭議 中共駐英大使：北京從未使用科技監控人民

2019-06-24 10:24

中國首例！大型固定翼無人機上海→舟山海上運郵

2019-06-24 15:06

湖南「操場埋屍案」死者DNA確認 新晃一中前校長被查

2019-06-24 15:05

融入特色體育旅遊全長逾600公里 「綿竹騎遊」全域第一城

2019-06-24 09:30

廣西「東融」國際化 台青在澳門推介南寧

2019-06-24 09:29

猴王競技 「大聖」忙自拍

2019-06-24 02:20

兩岸學子論壇 廈門大學登場

2019-06-24 02:19

侗寨申遺 湘黔桂聯動推進

2019-06-24 02:19

兩岸青年短片 用鏡頭傾訴愛

2019-06-24 02:19

58台灣青年 登陸考社工證

2019-06-24 02:19

山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26

山西臨汾／砍出美味 山西刀削麵

2019-06-24 00:25

山西臨汾／全球華人移民傳奇 洪洞大槐樹

2019-06-24 00:25

山西臨汾 震憾奇景 壺口瀑布

2019-06-24 00:23

兩岸微流行／健身餐 外賣大黑馬

2019-06-24 00:06

三峽大壩洩洪

2019-06-24 00:05

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28

四川再傳地震 宜賓市珙縣19人傷

2019-06-23 17:24

蘭州邁入地鐵時代 中國首條穿越黃河地鐵開通

2019-06-23 15:01

蘭桂坊五男混戰釀三傷 警緝兩施襲者

2019-06-23 14:49

幼兒園亂收費激怒家長 園長嗆：只養天鵝不養豬

2019-06-23 14:08

為業者站台喊「買房就是愛國」 女局長受賄判11年半

2019-06-23 14:07

重慶男酒駕闖禍 4死逾10傷 目擊者：先倒車再衝

2019-06-23 14:05

江西旅遊巴士 高速路撞護欄5死48傷

2019-06-23 10:50

四川宜賓市5級地震 至少16人受傷

2019-06-23 09:09

四川宜賓珙縣深夜規模5.4淺層地震 至少7傷

2019-06-23 02:12

頁岩氣開採惹禍 四川珙縣發生3.6級地震

2019-06-22 21:45

1天下1年的雨 酒泉市區變汪洋

2019-06-22 16:27

金山大橋就是我的舞池 女子組團車道拍影片挨批

2019-06-22 16:25

川男火車霸座吃泡麵 竟逼乘務員端碗

2019-06-22 15:52

湖南操場埋屍案 鄧男被埋16年腰間衣服未腐爛

2019-06-22 15:44

《北京觀察》湖南操場埋屍案 有3個英雄

2019-06-22 15:29

海淘日藥有詭 毒犯盯上治失眠、健忘的藍精靈

2019-06-22 14:06

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒

2019-06-23 17:11

家樂福中國8成股權 蘇寧易購48億人民幣買下

2019-06-23 22:37

北京不想港人知道的軟肋——獨立關稅區地位

2019-06-24 10:40

習隔十年赴日參加G20 非國是純開會

2019-06-24 00:01

大阪G20峰會期間 北京不容許討論香港

2019-06-24 11:00

反送中抗爭遭警方包抄放「毒煙」 市民斥：集體謀殺

2019-06-23 19:15

蘇寧斥資220億 收購中國家樂福80%股權

2019-06-24 00:03

5天經歷兩震！他第一次慌張逃跑第二次卻超淡定

2019-06-23 19:07

中共外交部：習近平在大阪期間將與多國領袖會面

2019-06-24 10:33

親中建制派人士：北京對林鄭月娥 信任沒變

2019-06-23 18:17

恐怖暴雨襲重慶 2人過馬路當街被沖走

2019-06-23 17:28

中共駐英大使：港府已暫停修例 籲港人積極回應港府

2019-06-24 10:14

多項訴求無回應 港人擬發起不合作運動

2019-06-24 11:10

香港前高官連署 促撤逃犯條例

2019-06-23 23:54

黃之鋒：示威無任何單位發起 無人可作對話代表

2019-06-24 10:03

談華為爭議 中共駐英大使：北京從未使用科技監控人民

2019-06-24 10:24

58台灣青年 登陸考社工證

2019-06-24 02:19

華為手機未送達美國 中媒：聯邦快遞稱運作出錯

2019-06-23 18:16

兩岸微流行／健身餐 外賣大黑馬

2019-06-24 00:06

中國家樂福連年虧損 低價出售給蘇寧

2019-06-23 23:23

蘇寧收購中國家樂福80%股權 股漲慶賀

2019-06-24 10:15

聯邦快遞誤送包裹 陸官媒：或列入「不可靠實體清單」

2019-06-24 13:36

消息人士：港府高層擬與示威者對話 但意見分歧

2019-06-23 21:07

32名卸任港府高官議員連署 要求撤回修例

2019-06-23 22:18

山西臨汾／百年佛庵小西天 珍藏懸塑絕唱

2019-06-24 00:26

大陸．資金．對策／台灣居民大陸境內人民幣涉匯分析

2019-06-23 23:23

紀檢官員搞大情人肚 外甥當煙霧彈娶了她

2019-06-24 13:06

雙城論壇見劉結一？柯文哲：若不期而遇不會迴避

2019-06-24 14:35

陸外交部：G20不會且不允許討論香港問題

2019-06-24 12:25

情勢暫緩 香港政府總部重新開放

2019-06-24 09:57

工業互聯網 網攻直達生產線

2019-06-24 02:20

廣西「東融」國際化 台青在澳門推介南寧

2019-06-24 09:29

高盛：川習會前 可做空離岸人民幣

2019-06-23 23:23

粵搶人才出招 大灣區優惠個稅

2019-06-24 02:20

空汙嚴重 鋼鐵重鎮河北唐山擴大停限產

2019-06-24 14:46

猴王競技 「大聖」忙自拍

2019-06-24 02:20

G20峰會 陸外交部：中共將堅定維護多邊主義

2019-06-24 12:26

樂視網起訴旗下汽車、網路公司

2019-06-24 14:06

驚！眼看3歲娃墜樓 貴州男3秒衝上前徒手接…

2019-06-24 13:05

外媒猜測：中國096核潛艇 或取消「龜背」

2019-06-24 15:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top