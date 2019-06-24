樂視網起訴旗下汽車、網路公司

2019-06-24 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



樂視網爆發資金鏈斷裂事件後，對旗下公司間接造成影響，樂視網日前因廣告合約糾紛案，向北京市朝陽區人民法院起訴樂視汽車（北京）有限公司以及樂視致樂科技（北京）有限公司，上演自家人打自家人戲碼。

財聯社報導，公開資料顯示，樂視網汽車頻道於2010年8月20日正式上線。樂視汽車為樂視致樂科技(北京)有限公司的全資子公司，該公司由賈躍芳占股90%，王佳偉占股10%，其中，賈躍芳是樂視創始人賈躍亭的妹妹，王佳偉是賈躍亭的外甥。

樂視致樂科技是一家純內資大陸互聯網公司，擁有影視資源庫及體育版權庫，並且推出自有品牌電視機的互聯網公司。

財報顯示，樂視網去年營收為人民幣15.58億元，減少77.8%；虧損人民幣40.96億元，2017年虧損人民幣138.8億元。公司股價停牌一年。

樂視即使大量融資也難挽頹勢，Wind資訊數據顯示，自2010年上市以來，樂視通過IPO、定增和發債直接融資人民幣92.89億元；通過借款間接融資人民幣52.56億元，不完全統計，樂視融資金額超過人民幣500億元。

樂視七大生態中，上市公司業務只涉及內容生態、大螢幕生態和雲生態（與樂視控股合作），手機生態、體育生態、汽車生態和金融生態的財務狀況則完全隱藏在水面之下。2017年之後，樂視七大生態陸續出狀況，賈躍亭在各領域間騰挪資金、拆東牆補西牆的行徑才浮出水面。